Ricomà nega que una part de la Ciutat Residencial es destini a acollir MENA

L'alcalde de Tarragona ha desmentit les declaracions del president de l'Associació de Veïns de Boscos

Actualitzada 01/03/2021 a les 12:26

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha desmentit les declaracions del president de l'Associació de Veïns de Boscos, Josep Anton Solé, qui assegurava que l'alcalde li va reconèixer que una part de la Ciutat Residencial es dedicaria a acollir menors no acompanyats (MENA).En un comunicat, el consistori assegura que durant una reunió que es va celebrar el passat desembre entre dirigent veïnal, l'alcalde i altres membres de l'Equip de Govern, es va parlar que el projecte contempla un alberg juvenil amb 500 places d'allotjament per reforçar l'oferta turística actual de la ciutat i del Camp de Tarragona.La reunió es va celebrar perquè hi havia rumors que una part d'aquest equipament es destinaria a acollir menors no acompanyats.Ricomà remarca que l'important és que ja hi ha un projecte per l'espai i un pressupost per revitalitzar aquesta zona. A més, l'equipament comptarà amb un centre cívic per Llevant, que s'ubicarà a l'edifici de l'antiga recepció de laCiutat de Repòs.