L'IPHES-CERCA registra les restes humanes de la Cova dels Xaragalls de Vimbodí i Poblet

Ho fa coincidint amb la campanya arqueològica d'enguany que inclou l'adequació d'un nou accés a la cavitat per facilitar-ne l'excavació

Actualitzada 01/03/2021 a les 11:43

Campanya d'excavació

L'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)-CERCA, ha iniciat el registre sistemàtic dels materials arqueològics obtinguts de la Cova dels Xaragalls, ubicada al terme municipal de Vimbodí i Poblet. Durant els anys, la cavitat ha patit molts espolis fet que ha provocat que molts materials s'hagin perdut i els que s'han conservat es troben dispersos entre els museus comarcals i altres dipòsits particulars. Per aquest, motiu l'IPHES-CERCA ha decidit recopilar la informació que pot contenir tot aquest llegat.En aquesta línia, fa pocs dies, el Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, ubicat a l'Espluga del Francolí, ha cedit temporalment dos cranis de la cova dels Xaragalls, per tal de poder ser integrats en els conjunts arqueològics generats durant les excavacions sistemàtiques a la zona coneguda com a boca C.Durant els treballs d'excavació d'enguany, que s'han dut a terme aquest mes de febrero, també s'hi ha realitzat tasques d'adequació d'un nou accés a la cavitat per la boca A per tal facilitar l'excavació de restes paleontològiques que poden arribar a ser més antigues de 100.000 anys.