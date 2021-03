L'Institut Pere Martell participarà en un projecte europeu de centres d'excel·lència d'FP

El projecte s'anomena 3LoE Three-level centres of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy. El seu objectiu és aconseguir una millora sostenible dels cicles de formació professional de la família d'energia i aigua. És per això que les accions principals pretenen afrontar els reptes de l'economia verda a través d'una cooperació transnacional. També hi participen vint entitats europees més, localitzades en set països diferents, així com 60 socis associats de tretze països.A cada país s'establiran i es gestionaran centres d'excel·lència professional en Economia Verda i se'n garantirà la seva continuïtat. Amb la millora dels cicles formatius de la família d'energia i aigua es vol donar resposta a la demanda de joves professionals per part de les empreses del sector. Amb aquesta actuació es vol contribuir a la competitivitat de les pimes en l'economia verda, així com també, a vetllar per l'estalvi energètic, l'ús d'energies renovables, i la protecció del medi ambient i del clima per part de pimes innovadores i qualificades.