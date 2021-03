L'Ajuntament espera arranjar i reobrir el Teatre de Bonavista aquest 2021

Des de l'Associació de Veïns del barri, que lamenta que l'espai porta un any i mig tancat, reclamen un calendari d'obres i que comencin de seguida

L'Ajuntament de Tarragona espera arranjar els desperfectes del Teatre de Bonavista aquest 2021 i, així, poder reobrir-lo. L'espai es va tancar fa aproximadament un any i mig per un problema amb la instal·lació de sanejament comunitari, que fa que contínuament s'embossi una canonada i cada dos per tres brollin aigües fecals al local. A més, això ha provocat greus desperfectes en l'estructura del teatre, així com en l'escenari i les butaques. D'aquesta manera, el consistori té previstes aquestes dues actuacions per enguany, tot i que ara per ara només hi ha pressupostats els diners pel problema de la canonada. Per als danys provocats per aquest, caldria fer un segon pressupost, previst també per abans que acabi l'any. Per la seva banda, des de l'Associació de Veïns de Bonavista, lamenten que s'hagi tardat tant a posar fil a l'agulla en aquesta qüestió i, no contents amb l'objectiu de l'Ajuntament, reclamen un calendari d'obres i que aquestes s'iniciïn com més aviat millor.

Fa un any i mig es va detectar que una de les canonades de l'edifici on es troba el teatre, que pertany a la Xarxa de Centres Cívics Municipals de Tarragona, es col·lapsava constantment, la qual cosa provocava que les aigües fecals de tot el veïnat acabessin al local a través d'una arqueta que hi ha en un dels lavabos. Per solucionar aquest desperfecte ja hi ha una partida dins del paquet d'inversions en els edificis dels centres cívics dels pressupostos municipals d'aquest 2021. Però aquest ha provocat un altre problema encara més greu, segons fonts municipals, i és que les aigües fecals han malmès part de l'estructura del teatre, com ara l'escenari, els lavabos, les butaques, etc. Un cop s'hagi superat el primer pas, el de la canonada, que des de l'Ajuntament asseguren que se solucionarà de manera imminent, caldrà pressupostar l'arranjament dels desperfectes, amb el qual s'aprofitarà també fer algunes millores en el teatre de cara a la seva reobertura, que des de l'executiu de la plaça de la Font confien que sigui una realitat enguany.

Tot i això, des de l'Associació de Veïns de Bonavista no ho tenen tant clar i per aquest motiu demanen al consistori un calendari d'obres. «Ens sembla molt bé que diguin que aquest any estarà solucionat, però volem que es posin a treballar i fins que no ho veiem no ens ho creurem», sostenia Loli Gutièrrez, la presidenta de l'entitat veïnal. En aquest sentit, Gutiérrez demanava que posin fil a l'agulla com més aviat millor. «Si el teatre s'ha vist tan perjudicat és perquè ho han anat deixant passar», lamentava.

La presidenta de l'agrupació veïnal recordava que és un espai on hi havia molta activitat. A més, celebrava que fa uns mesos va néixer Artífex, un grup de joves d'entre 15 i 24 anys que han organitzat actuacions per Halloween, Nadal, Carnaval, així com altres obres de teatre. «Són nois excel·lents que actualment estan preparant una obra sobre Disney, però el problema és que d'ençà que el Teatre de Bonavista està tancat han d'anar a Torreforta, a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, quan aquí al barri tenim un espai perfecte per dur a terme aquestes funcions», es queixava Gutiérrez. «A Tarragona es parla molt de cultura, i defensen que és segura, cosa que també hem demostrat des de Bonavista», assenyalava la presidenta veïnal, que afegia que «necessitem un lloc on poder mostrar aquesta cultura que fem des del barri i aquest és el teatre, que ens va costar moltíssim aconseguir i que ara no podem gaudir».

De fet, els joves del grup Artífex, juntament amb altres nois i noies del barri de Bonavista, han fet diversos actes de protesta davant del local per reclamar l'obertura. En un dels últims, van penjar cartells a la porta en els quals es podia llegir «Un any i mig sense el nostre escenari», «Arregleu el Teatre de Bonavista» i «Els pressupostos aprovats. I les obres, per quan?».