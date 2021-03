Els veïns de Boscos de Tarragona volen fer un referèndum sobre els MENA a la Residencial

El president de l'associació, Josep Anton Solé, assegura que Ricomà els va reconèixer que una part de l'equipament es destinaria a acollir menors

Actualitzada 28/02/2021 a les 19:59

L'Associació de Veïns de Boscos vol dur a terme aquesta primavera un referèndum per decidir si part de la Ciutat de Repòs i Vacances, més coneguda com la Ciutat Residencial, s'ha de destinar a l'acollida de menors no acompanyats (MENA). El president de l'entitat, Josep Anton Solé, explicava que l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, el va trucar personalment el passat desembre quan per Boscos corrien rumors que l'espai a tocar de la platja Llarga es destinaria totalment a l'acollida de menors no acompanyats: «Em va desmentir que es dediqués la totalitat de la Residencial, però sí una part».

Ara fa un any, el març de 2020, es va anunciar que l'equipament –propietat de la Generalitat de Catalunya i no de l'Ajuntament de Tarragona– es convertiria en el desè alberg tarragoní de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat). El passat desembre, a través d'una videoconferència, Josep Anton Solé detallava que l'alcalde va afirmar que els farien arribar el projecte de la Residencial sense comprometre's a cap data, «però encara no el tenim». «Esperem tenir-lo durant aquest mes de març», desitjava el president de l'Associació de Veïns de Boscos, encara que reconeixia que depenia de la Generalitat.

L'entitat reclama l'informe per tal de «traslladar-lo als veïns i poder preparar el referèndum», segons Solé. El president de l'associació veïnal de Boscos detallava que «encara no s'ha fet cap comunicació oficial a l'Ajuntament», però la junta té la intenció d'organitzar una votació «entre tots els barris de Llevant durant l'abril o el maig». La data, de moment inconcreta, dependrà de quan els arribi el projecte, malgrat que el president veïnal recalcava que el referèndum s'acabaria fent encara que no acabés arribant l'informe durant aquest mes, «ja que l'alcalde ens va reconèixer que una part de la Residencial es destinaria als MENA». Josep Anton Solé va admetre que «si la votació surt favorable a l'acollida, jo dimitiré com a president».

Un cúmul de queixes

Els darrers dies han estat intensos entre els veïns d'un dels principals barris de la zona de Llevant. Dissabte, més de 200 persones es van reunir en una caminada multitudinària a Boscos per denunciar la recent ocupació al número 3 del carrer Falciot. Els veïns recalcaven que es tractava de la tercera ocupació els darrers mesos. Davant de la creixent sensació d'inseguretat, diversos residents a Boscos han decidit organitzar-se a través de grups de WhatsApp per tal de combatre les ocupacions.

«En segones residències la policia no hi pot actuar fins que no acabi l'estat d'alarma, i en primeres els Mossos necessiten ordres judicials per actuar», relatava Josep Anton Solé. El president de l'Associació de Veïns de Boscos advertia que s'havien assessorat judicialment i que els veïns han decidit «ocupar pacíficament de nou la casa juntament amb el propietari». ja que «si tenim superioritat numèrica, aquestes persones no tindran més remei que marxar». Després de la decisió d'autoorganitzar-se, Solé esperava que «qui tingui la temptació ara potser ja no la tindrà i, si tot va bé, pot arribar a actuar com a dissuasiu».