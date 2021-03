Els hotelers de la Costa Daurada, disposats a sacrificar la Setmana Santa per assegurar l'estiu

El sector explica que amb mobilitat estatal molts hotels obririen les portes, però prefereixen no fer-ho si comporta un cert risc

Actualitzada 28/02/2021 a les 20:58

Els hotelers de la Costa Daurada encara no tenen clar què es podrà fer i què no per la Setmana Santa i és per això que encara no saben quants hotels obriran. El que sí que tenen clar des de la Federació d'Empresaris Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) és que «no val la pena arriscar l'estiu per tenir la Setmana Santa, ja hem après una mica de Nadal», tal com afirma a Diari Més, el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià. Així doncs, els hotelers estan disposats a sacrificar la Setmana Santa per assegurar-se la temporada d'estiu.

El fet que des de la Generalitat s'estiguin analitzant setmana a setmana les mesures per frenar la propagació de la covid-19 tampoc ajuda al sector. «A dia d'avui no sabem que passarà la setmana vinent, imagina saber què passarà per Setmana Santa», remarcava Guardià, qui detalla que «el sector treballa en dues possibilitats, que s'obri la mobilitat en l'àmbit estatal o que la temporada no comenci fins al mes de maig». El portaveu de la FEHT remarca que «el mercat espanyol és el que més funciona en aquesta època a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre», és per això que, si no hi hagués mobilitat reduïda en tot l'Estat, molts hotelers estarien disposats a obrir. Ara bé, Guardià remarca que «si obrir i donar mobilitat a tota Espanya per aquests cinc o sis dies pot comportar un cert risc, que ens endarrerís o fes anar malament la temporada d'estiu, preferim perdre la Setmana Santa per assegurar l'estiu», i demana que «se sigui caut» en les mesures per aquesta època.

Sobre el fet de no saber amb prou antelació què es podrà fer per Setmana Santa, Xavier Guardià diu que «aquí estem molt acostumats a obrir i tancar a correcuita», encara que «seria millor que a hores d'ara ja se la juguessin i descartessin Setmana Santa o bé diguessin que si seguim una línia concreta, es podrà obrir de tal dia a tal altra».

El cas d'Anglaterra

El portaveu de la FEHT recorda que el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va fer un pronòstic de tot el que es podria fer al llarg de l'estiu si l'evolució de la pandèmia és favorable. «Això ha provocat que un dels turoperadors que treballa a la Costa Daurada, com és Jet2, hagi pujat un 1.000% les reserves», diu Guardià, qui admet que «després ja veurem que passa, però com que la gent ja té una expectativa, pot organitzar-se i això és el que volem nosaltres també».

Sobre la quantitat d'hotels de la Costa Daurada que podrien obrir portes aquesta Setmana Santa, el portaveu de la FEHT no es mulla, ja que encara no se sap ni què es podrà fer. «Ara mateix, a Salou només hi ha un hotel obert i és dels més petits. Saber què farà el sector és totalment imprevisible», destaca Guardià, qui afegeix que «el que està clar és que si la mobilitat és de comarca o de província, no obrirà cap hotel». Aquesta podria ser la segona Setmana Santa que els hotels no obren, ja que «l'any passat ens va enganxar just quan començàvem, però aleshores ens pensàvem que això duraria un parell de setmanes com a molt», diu el portaveu. «Si podem treballar a l'estiu, encara ho salvaríem, però si l'estiu no el podem treballar, els problemes seran greus», exclama Guardià, que amb la previsió de treballar un 60 o un 70% d'un any normal i, pensant que aquest any fos de «transició», encara podrien «sobreviure». «Però sí el 2021 és com el 2020, serà molt complicat, hi ha gent que no ha obert des de l'octubre del 2019, això és gairebé un any i mig sense un client no una factura», lamenta Guardià.

Ara per ara, segons explica el portaveu de la FEHT, «no hi ha la sensació que hi hagi cap hotel o hoteler en perill, però aquest és un tema més personal de cadascú», i recorda que «el sector turístic de casa nostra és molt madur, hem fet tots molt bé les coses, les entitats financeres creuen en nosaltres més que fa 30 anys, som un sector potent».