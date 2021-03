El brot de covid-19 a la residència Les Alzines de Tarragona se salda amb 21 morts

La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat de la Generalitat va aixecar divendres la intervenció de la residència Les Alzines de Tarragona, una mesura acordada el 14 de gener per fer front a la contingència produïda a causa d'un increment de casos de covid-19. Segons han apuntat a l'ACN fonts del Departament de Salut, el brot s'ha saldat amb 21 residents morts per coronavirus dels 41 que es van arribar a contagiar. A més, també hi ha hagut 23 treballadors de Les Alzines infectats de coronavirus.Actualment, la residència està «neta» i l'entitat Mayorex XL n'ha recuperat la direcció i gestió a tots els efectes. La Fundació Vallparadís va assumir, provisionalment, la direcció i la gestió del centre residencial.