El Camp de Tarragona manté el nivell alt de risc però redueix lleguerament la pressió als hospitals

Actualitzada 27/02/2021 a les 10:30

El risc de rebrot a les Terres de l'Ebre baixa a «moderat» per primera vegada des del mes de desembre. L'Ebre ara mateix se situa amb una puntuació de 89, setze punts menys respecte les anteriors dades atorgades pel Departament de Salut. Aquestes xifres no s'aconseguien des del 5 de desembre de 2020, poc abans de l'inici de la tercera ona.El Camp de Tarragona manté el nivell alt de risc (137), però veu com es redueix lleugerament la pressió als hospitals amb un total de 111 ingressats als hospitals de la demarcació, 5 menys respecte les dades anteriors i 39 a les UCI, un menys des de les dades d'aquest dijous. Respecte al nombre de casos, s'han detectat 77 casos nous per coronavirus i ja sumen un total de 35.423 casos des de l'inici de la pandèmia.A les Terres de l'Ebre se suma un nou pacient ingressat, els hospitals del territori acumulen 29 pacients i 10 persones a les UCI, quatre menys respecte les anteriors dades. S'han detectat 8 casos nous de covid-19 i l'Ebre ja acumula un total de 9.779 casos respecte a l'inici de la pandèmia.Jornada tranquil·la respecte a les defuncions, no s'ha detectat cap derivada de la covid-19 a tota la demarcació de Tarragona. El Camp manté la xifra de 1.045 morts i l'Ebre acumula 167.El procés de vacunació avança amb bon ritme pel que respecta a la primera dosi. Al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi a 2.511 persones més i ja són 34.341 les persones que han començat el procés de vacunació. Respecte a la segona dosi s'ha administrat a 60 persones i 15.146 estan totalment vacunades. A les Terres de l'Ebre s'ha administrat a 1.009 persones la primera dosi i a 71 la segona, sumant un total de 12.775 i 4.566 respectivament.