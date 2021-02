Quatre associacions de veïns denuncien el procés electoral de la FAVT

Són Bonavista, La Granja, El Pilar i Unió SPSP

Actualitzada 25/02/2021 a les 21:10

Quatre associacions de veïns de la ciutat –Bonavista, La Granja, El Pilar i la Unió de Sant Pere i Sant Pau– van denunciar ahir el procés electoral per escollir la nova junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), que agrupa un total de 18 entitats veïnals. Tal i com es va anunciar dimecres, la federació seguirà estant presidida per Alfonso López.

En un comunicat conjunt, les quatre associacions van assenyalar irregularitats en el procés de renovació dels càrrecs directius de la FAVT. Les entitats acusen d'«ocultisme, falta de democràcia i bloqueig sistemàtic» l'altra candidatura presentada, a la qual titllen d'«oficialista» i els retreuen haver-se convertit «en una junta electoral, ajustant els estatus i els reglaments per als seus propis beneficis i actuant com a jutge i part en el procés».

Les associacions de veïns de Bonavista, La Granja, El Pilar i la Unió de Sant Pere i Sant Pau van presentar una candidatura seguint, segons el seu parer, els estatuts de la FAVT, els quals preveuen que puguin participar una minoria amb el suport del 20% de les entitats. Així doncs, les quatre associacions esmentades suposen el 22% de la FAVT, i asseguraven que «ens han desestimat les dues al·legacions que hem presentat, en les quals volíem fer-los veure que els documents que ens guien contemplen dues formes per poder presentar la candidatura». Les quatre associacions explicaven que «per evitar una marginació d'una part important de la FAVT, que representa més de 40.000 veïns, vam oferir fer una executiva conjunta amb la presidència per la resta, però es van negar».

Tot i així, les associacions de veïns de Bonavista, La Granja, El Pilar i la Unió de Sant Pere i Sant Pau diuen que «passarem pàgina» i no presentaran cap denúncia.