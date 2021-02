Podem també haurà d'acceptar la possible ampliació del govern de Tarragona

La direcció del partit a Catalunya ha enviat un correu a la militància dient que la incorporació de Junts haurà de passar per una assemblea

Actualitzada 25/02/2021 a les 21:14

La militància de Podem a Tarragona també haurà de dir la seva a la possible ampliació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona amb Junts. Així ho ha fet saber la direcció de la formació a Catalunya, que ha enviat un correu electrònic a tots els seus inscrits amb el mateix missatge que el que van rebre les bases dels comuns. De fet, en el correu es parla en nom d'En Comú Podem, i és que encara que Podem expulsés el seu únic regidor al consistori, Hermán Pinedo, segueix formant part de la coalició amb la qual es van presentar a les eleccions.

Així ho assenyala Mariano Pescador, membre de la directiva del partit de Pablo Iglesias a Tarragona. «A nosaltres ningú ens ha informat de res i, si hi hagués algun acord o alguna pretensió d'ampliació de l'equip de govern, la militància de Podem haurà de fer una assemblea, ja que és el que marquen els nostres estatuts», defensa Pescador, que posa èmfasi que encara que Pinedo ja no formi part de la seva formació, aquesta «segueix formant part de la coalició».

La qüestió, llavors, és que per decidir si s'accepta l'entrada de Junts al govern tarragoní s'hauran de fer dues assemblees paral·leles, una per part de la militància d'En Comú i de la de Podem. «Això seria el més lògic, de la mateixa manera que es van fer dues assemblees per l'acord de govern d'Unidas Podemos amb el PSOE a la Moncloa, una amb les bases de Podemos i una altra amb les de Izquierda Unida, que també estan en coalició», explica Pescador.

A partir d'aquí, el problema vindria si el resultat d'ambdues assemblees fos diferent, és a dir, que la militància d'un partit acceptés l'entrada d'altres grups municipals al govern i que la de l'altre partit no ho fes. Sobre aquest possible escenari, Pescador diu que no se l'ha plantejat i que ho haurien de debatre els alts dirigents de la coalició. No obstant això, el membre de la directiva de la formació morada a Tarragona està segur que «hi haurà coincidència en les dues assemblees».

Fa dies que es parla d'aquesta possible incorporació de Junts a l'executiu de la plaça de la Font. Malgrat tot, la qüestió es porta amb força secretisme des del grup municipal d'ECP, que asseguren que encara no poden parlar d'aquesta possible ampliació i tampoc posen data a les assemblees que hauran de decidir si l'accepten o no. En tot cas, caldrà veure també com avancen i acaben les negociacions d'aquests mateixos partits a nivell català per formar el govern de la Generalitat, el que podria condicionar els possibles acords municipals. Cal recordar que Jéssica Albiach, d'En Comú Podem ha vetat en més d'una ocasió un pacte amb Laura Borràs, de Junts per Catalunya.



Pel PSC, Pinedo s'ha de considerar trànsfuga

La portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, defensa que «per a nosaltres, una persona que ha estat expulsada del seu partit i no retorna l'acta de regidor és, a totes llums, un trànsfuga», en referència a l'expulsió d'Hermán Pinedo de Podem. Ramos assenyala que sobre el pacte d'anti transfuguisme hi ha tota mena d'interpretacions i que com que els comuns i Podem són partits on la militància és fluida i poden formar part de les dues formacions alhora, «ara Pinedo pot dir que està inscrit a En Comú i que per tant no és trànsfuga». En tot cas, defensa que, si Sonia Orts i José Luis Calderón han estat considerats com a tal per deixar Ciutadans, Pinedo també ho hauria de ser. Sobre això, apunta que l'alcalde Pau Ricomà, podria ser més igualitari. «Hauria de ser més prudent i entenedor que avui dia hi ha fluctuacions. Hauria de donar un tractament més igualitari», finalitzava la portaveu socialista.