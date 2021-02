La URV impulsa un nou grau en Estudis de Gènere i Política d'Igualtat

Els sentiments de l'alumnat en temps de covid

Segons informa la universitat, la nova proposta vol cobrir la necessitat de formar persones professionals capacitades per dissenyar i aplicar, d'acord amb la legislació vigent, actual i futura, iniciatives i polítiques dirigides a eradicar les desigualtats entre homes i dones. A la vegada, el nou grau vol ser una altra eina per donar resposta, des de la institució, als objectius de desenvolupament sostenible que es proposen assolir la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones com a part integral de cadascun dels seus objectius globals.El nou grau es planteja com una continuació amb el Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i, posteriorment, amb el Programa de Doctorat Interuniversitari Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques, amb l'objectiu de completar un perfil d'excel·lència en recerca en aquesta àrea. El grau que s'acaba d'aprovar tindrà una durada de tres anys i es vol impartir en un format semi presencial.Pel que fa a noves titulacions oficials, el Consell de Govern també ha aprovat la proposta del nou Màster en Biomedical Data Science, coordinat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la URV i en el què també hi participaran la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Vic (UdVic). Amb modalitat semipresencial, el màster s'impartirà íntegrament en anglès i tindrà una durada de dos anys. Durant la sessió, a més, s'ha aprovat la proposta del nou grau en Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital que impartirà ESIC Barcelona com a centre adscrit a la URV.El Consell de Govern també ha presentat els resultats de l'enquesta que s'ha fet als estudiants per conèixer la seva percepció respecte diferents aspectes tècnics, formatius i emocionals derivats de la docència en línia durant el primer quadrimestre de curs. Més de 2.600 estudiants van respondre el qüestionari, el que representa gairebé un 20% del col·lectiu.Entre diferents aspectes, l'enquesta ha volgut copsar l'estat emocional dels estudiants en temps de la covid. En una escala de l'1 al 10, els problemes de concentració han estat els que més han destacat, amb una puntuació de 7,48, seguits de la percepció de que la càrrega de treball era desbordant (7,26) i, en tercer lloc, un sentiment de tristesa que va dificultar afrontar les activitats de les assignatures (6,57). Per contra, la por a contagiar-se, derivada de l'activitat presencial, ha estat l'aspecte que menys ha preocupat, segons l'enquesta, amb una puntuació de 5,62.Tot i que la majoria de les persones que va respondre el qüestionari (un 38,45%) va afirmar que el temps setmanal dedicat a l'estudi havia estat igual que abans de la pandèmia, un 57% de les persones enquestades assegura haver patit dificultats organitzatives (com la gestió del temps o problemes amb l'espai d'estudi, etc).Pel que fa a la docència, els estudiants han valorat molt positivament (amb un 7,81 sobre 10) el campus virtual, així com l'accés al programari recomanat (un 7,4%) i amb un 5,14 la bibliografia i altres recursos.