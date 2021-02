El PSC reclama una Junta de Seguretat Local extraordinària a Tarragona

Actualitzada 26/02/2021 a les 07:30

«Estem en un moment de moltíssima preocupació per l'increment de la sensació d'inseguretat que hi ha a la ciutat», sostenia la regidora socialista Begoña Floria, per la qual cosa el grup municipal ha demanat que se celebri una Junta Local de Seguretat extraordinària. Va posar d'exemple els diferents robatoris i actes vandàlics, com ara a la Llar de Jubilats de Bonavista, a la capella de la Floresta o a les diferents urbanitzacions de la ciutat. «Necessitem que el govern actuï immediatament», deia la socialista.

En aquest sentit, Floria lamentava que va ser l'octubre de 2019 quan el govern d'ERC i ECP «va anunciar la instal·lació de les càmeres de seguretat a Cala Romana i també que començaven amb el projecte de les comissaries de proximitat» i va afegir que, «ja sabem que aquest govern es dedica a fer d'oposició i a mirar tota l'estona pel retrovisor i dir que el PSC és el culpable de tot, i en aquest cas el temps situa les coses al seu lloc i podem començar a dir que els compromisos de millora de l'estructura de seguretat i de recuperar una aposta forta com és la policia de proximitat no s'han vist». Els mitjans van recordar a Floria que el que sí que hi ha pressupostat i en el que s'ha començat a treballar en la zona de Llevant són els lectors de matrícules, que el regidor de Seguretat, Manel Castaño, va anunciar a Diari Més que s'instal·larien abans que acabés aquest 2021. Sobre això, va dir que, «si és així, ens alegrarem moltíssim, però també van prometre les càmeres de seguretat i no ho han complert». En aquest sentit, Floria va assenyalar que «no dubtem de la bona voluntat de Castaño, sinó que dubtem de la capacitat de gestió d'aquest govern i que en aquests moments estiguin atenent la sensació d'inseguretat dels veïns», de la qual va apuntar que no sempre es correspon amb les dades de delictes reals «perquè no tothom acaba denunciant».

El PSC va advertir també que en els pròxims quatre anys una part de la plantilla de la Guàrdia Urbana començarà a jubilar-se i, per tant, demanen que s'iniciïn els tràmits per convocar noves places a la policia local. «Hi ha hagut un canvi en la llei que permet avançar la jubilació i com a mínim, pels càlculs que ja teníem, uns 40 agents es jubilaran en els pròxims tres anys, i ens preocupa que en aquests dos anys no s'hagi activat encara cap mena de pla per resoldre aquesta situació, ja que no pots incorporar agents de cop, té un procés», defensava Floria, que afegia que «ara només s'estan fent les proves d'allò que ja vam deixar previst els socialistes, que vam incrementar la plantilla amb 100 efectius». La regidora va lamentar també, a nivell intern de la Guàrdia Urbana, que no hi ha comandaments intermedis. «No hi ha inspectors, de subinspectors només dos en actiu, no hi ha intendents, només l'intendent major, per tant és urgent també resoldre la situació d'aquesta manca de comandaments», comentava l'edil socialista, destacant que el cos hauria d'estar millor dotat coincidint amb les situacions d'inseguretat.

Finalment, Floria lamentava que als agents de la Guàrdia Urbana només se'ls dona una mascareta FFP2 cada setmana. «Són agents que fan tasques de risc, ja que s'exposen al contagi, i això incompleix les mesures de prevenció de riscos. Com a mínim s'hauria de donar una mascareta en funció de les hores i els dies que estan prestant aquest servei», sostenia la regidora.