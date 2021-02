Almenys tres dels set càmpings de Tarragona obriran per Setmana Santa

El Tamarit, el Trillas i el Caledonia funcionaran encara que no hi hagi mobilitat entre províncies i el de la Mora, Las Palmeras i Las Salinas, per decidir

Actualitzada 25/02/2021 a les 20:49

Dels set càmpings que hi ha a la ciutat de Tarragona, tres ja han decidit que estaran oberts per Setmana Santa malgrat que no es coneixen encara quines seran les restriccions de mobilitat que hi haurà decretades aleshores. Aquests són el Tamarit Beach, el Trillas –que no ha tancat en tot l'hivern– i el Caledonia. Per altra banda, el Torre de la Móra, Las Palmeras i Las Salinas estan esperant a veure quines seran finalment les mesures de relaxament que aprova el Procicat i, a partir d'aquí, decidiran si obren a finals de març o esperen a l'estiu. Per altra banda, el Càmping Platja Llarga obrirà, com cada any, per Sant Joan.

Agustí Peyra, president de l'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat (ACTC) i director del Càmping las Palmeras, assegura a Diari Més que «estem treballant per poder obrir per Setmana Santa, ens estem preparant tots amb aquest objectiu, però evidentment estarem pendents del Procicat en les pròximes setmanes». La qüestió és que per a la rendibilitat dels càmpings és molt important que la mobilitat entre províncies estigui permesa. «Necessitem que pugui venir gent d'altres demarcacions per poder obrir, tot i que cadascú té els seus propis plans i decideix quan comença la temporada», sosté Peyra, que explica que de cara a l'estiu preveuen una campanya força similar a la de l'any passat. «Pot ser que en alguns aspectes sigui millor, és difícil fer una previsió perquè tot depèn de l'evolució de la pandèmia i de les vacunacions i, en conseqüència, de la mobilitat, però confiem que aquesta sigui similar a la de 2020», assenyala el president de l'ACTC, que destaca també la importància que els càmpings estiguin a l'aire lliure, fet que redueix el risc de contagi de covid-19.

Fent un balanç general d'ençà que va començar la pandèmia, Peyra reconeix que «la situació dels càmpings, com la de tot el sector turístic, és que hem patit d'una manera important tots els efectes del coronavirus, tot i que per la naturalesa dels nostres complexos, que estan a l'aire lliure, vam poder salvar els mobles durant l'estiu» i afegeix que «malgrat que hàgim patit davallades importants pel que fa al turisme estranger, ho hem pogut salvar amb el nacional». En el cas de Las Palmeras, Peyra explica que esperaran a veure com avancen les restriccions per decidir si obren per Setmana Santa o esperen a fer-ho a l'estiu.

En el cas del Càmping Trillas, estarà obert perquè no ha tancat en tot l'hivern. Segons el responsable del complex, Roger Trillas, les èpoques en les quals hi ha hagut confinament municipal han estat complicades, i quan les restriccions de mobilitat han estat més lleus sí que hi ha hagut activitat. Trillas defensa que «encara que la situació no sigui prou bona per permetre moure's entre demarcacions, almenys que contemplin excepcions durant els quatre dies forts de Setmana Santa, com es va fer a Nadal, que així ens donarien una mica d'oxigen». En aquest sentit, explica que hi ha reserves, però principalment de cara a l'estiu, època amb la qual és més optimista. «La gent que truca per venir per Setmana Santa ho fa amb comptagotes», assegura Trillas, que de cara a l'estiu espera que sigui millor que l'any passat. «De moment ja estem millor a nivell global que fa un any, quan estàvem a punt que ens tanquessin a tots a casa i, per tant, tot sembla indicar que durant els mesos de calor també estarem millor que en els de 2020», sosté el responsable del complex situat a Tamarit.

També està ubicat en aquesta zona és el Tamarit Beach Resort, que ja ha anunciat el dia 24 de març com a data oficial d'obertura. «Independentment de les restriccions, a no ser que hi hagi un confinament extrem, obrirem una setmana abans de Setmana Santa», asseguren des del complex, que assenyalen que «ja estem rebent reserves, no al mateix ritme d'altres anys, però van augmentant a mesura que s'acosta la festivitat». De la mateixa manera que als altres càmpings, al Tamarit Beach també li interessa que estigui permesa la mobilitat entre províncies. «Durant aquesta època prèvia a l'estiu, el 80% de la nostra clientela és de Barcelona i, per tant, ens aniria molt bé que poguessin baixar».

Pel que fa al Càmping Torre de la Móra, també és dels que han apostat per esperar a conèixer els canvis en les restriccions abans de prendre una decisió i defensen que «amb les mesures actuals, és complicat», ja que la gent només es pot moure per dins la seva comarca. Montse Gibert, gerent del Camping Las Salinas, és optimista i espera poder obrir per Setmana Santa, però de la mateixa manera que el complex de la Móra actuaran depenent del que proposi el Procicat. «Tenim reserves de cara a l'estiu principalment, dels clients habituals, i no pas per Setmana Santa», diu Gibert. Per altra banda, Roger Pàmies, del Càmping Caledònia explica que «obrirem el dia 6 de març, com cada any, siguin quines siguin les restriccions, però només en cap de setmana. A mitjans de maig obrirem cada dia». Finalment, Joan Lluís Martínez, treballador del Càmping Platja Llarga, diu que, com cada any, obriran per Sant Joan. «Esperem que la situació de pandèmia a l'estiu estigui més tranquil·la que ara», sosté.