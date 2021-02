Territori incrementa amb 10 noves expedicions el servei de bus entre els Pallaresos i Tarragona

S'amplia l'oferta en el tram amb més demanda

Actualitzada 25/02/2021 a les 11:46

El Departament de Territori i Sostenibilitat ampliarà, a partir de l'1 de març, la línia de bus 0723 entre els Pallaresos i Tarragona amb 10 noves expedicions. D'aquestes, sis corresponen al trajecte d'anada des dels Pallaresos, i quatre al de tornada des de Tarragona.



Aquest increment del servei de la línia, que opera l'empresa HIFE, permetran cobrir les necessitats dels estudiants que van a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a la franja del migdia, tal com demanava l'Ajuntament dels Pallaresos. A més d'afegir expedicions en les franges horàries de major demanda, al matí de baixada a Tarragona i, per les tardes, de tornada. Els nous horaris impliquen la incorporació d'un nou vehicle de l'empresa HIFE al servei regular entre les dues poblacions.«Aquesta millora representa un augment important de les expedicions entre Tarragona i els Pallaresos on existia un dèficit d'oferta tenint en compte les xifres de persones que transportem», tal com explica el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni.