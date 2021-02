Tarragona celebrarà un plenari extraordinari i telemàtic de la química

Tindrà lloc el proper 26 de març i s'abordarà la prevenció, seguretat, salut i futur de la indústria

Actualitzada 25/02/2021 a les 14:12

L'Ajuntament de Tarragona celebrarà el 26 de març un plenari extraordinari i telemàtic de la química que portarà per títol Prevenció, seguretat, salut i futur de la indústria química. Aquest estava previst celebrar-se l'any passat però que, per causa de la crisi epidemiològica, es va ajornar sense data.

«L'objectiu és fomentar el debat i escoltar les veus a propòsit de la indústria al territori. Mai s'havien portat veus externes al plenari, parlarem del tema i escoltarem a tothom», remarca el portaveu del Govern Municipal, Manel Castaño. Arran de l'accident d'IQOXE es van fer una sèrie de reunions, però quedava pendent un ple monogràfic.

Entre les entitats convidades a participar-hi hi ha associacions veïnals, ambientals, empresarials, sindicals, docents, de recerca, així com també administracions com la Generalitat de Catalunya.