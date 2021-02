Posar en valor l'ofici de xurrer a Tarragona

Fins el mes de maig, un total de set xurreries estaran ubicades al centre de la ciutat i a alguns mercadets

Actualitzada 25/02/2021 a les 15:56

Xurreries al centre i barris

Els Mercats de Tarragona i el Gremi de Firaires de Tarragona impulsen 'A tocar xurros!', una iniciativa ciutadana que pretén posar en valor l'ofici de xurrer i contribuir alhora a la dinamització de places, mercadets i carrers de la ciutat. Fins el mes de maig, un total de set xurreries estaran ubicades al centre de la ciutat i a alguns mercadets.Cal recordar que els mercadets de Tarragona han comptat des dels seus inicis amb la figura del xurrer/a entre les seves parades. 'A tocar xurros!' no només ajudarà a la visibilització de l'ofici sinó que també informarà a la ciutadania dels dies i ubicacions on es pot gaudir dels seus productes mentre es passeja per la ciutat, es visiten els comerços locals o es fan compres als propis mercadets.Amb la complicitat dels Mercats de Tarragona s'impulsaran sortejos i iniciatives per xarxes socials. En aquest sentit, i en el marc de la programació de la segona edició del Mercat de Contes, que se celebra a la ciutat del 24 de febrer al 6 de març, la iniciativa 'A tocar xurros!' sortejarà deu paperines de xurros entre totes les persones que publiquin a xarxes una fotografia amb un conte i la comparteixin amb les etiquetes #MercatdeContes i #aTocarXurros.El president dels Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, i representants del Gremi de Firaires de Tarragona, han presentat avui la iniciativa davant el Balcó del Mediterrani. Dídac Nadal ha assegurat que «es tracta d'una nova iniciativa que se suma a la resta d'accions encaminades a dinamitzar els carrers i places tant del centre com dels barris de Tarragona. Apostem per visualitzar el comerç tradicional que ha sabut adaptar-se als nous temps de la mà del Gremi de Firaires de Catalunya. En definitiva, estimulem la ciutat fent que passin coses a l'espai públic, on la ciutadania és la gran protagonista».D'altra banda, també s'ha creat un disseny personalitzat de paperina 'A tocar xurros!' que es podrà trobar a les xurreries de la ciutat en les properes setmanes.Les xurreries de la iniciativa 'A tocar xurros!' es poden trobar a: Rambla Lluís Companys, Rambla Nova (al costat de la Font del Centenari), Rambla Nova (tram Balcó del Mediterrani), Mercat de Torreforta i als mercadets de Sant Pere i Sant Pau (divendres), Torreforta (dissabte) i Bonavista (diumenge).