L'Hospital Joan XIII permet les visites als pacients ingressats des de dilluns

La lleu reducció de la pandèmia ha dut al centre a adoptar aquesta mesura i les cues que s'hi formen han estat objecte d'algunes queixes

Actualitzada 24/02/2021 a les 21:56

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona permet les visites de familiars als pacients ingressats –els que no tenen covid-19– des d'aquest dilluns, de la mateixa manera que al Sociosanitari Francolí. Es tracta d'una mesura adoptada sota criteris clínics després d'observar la lleu reducció tant de contagis com d'hospitalitzacions.

D'aquesta manera, les visites estan restringides de 12 a 14 hores, sense cita prèvia, només cal presentar-se a l'hospital, on s'identifica al visitant i, un cop se li ha pres la temperatura i s'ha rentat les mans amb gel hidroalcohòlic pot pujar a l'habitació a veure el seu familiar. Aquest procés d'identificació i de compliment de mesures de seguretat ha provocat que en certs moments s'hagin produït cues a les portes del centre hospitalari, fet que ha estat objecte d'alguna crítica a les xarxes socials. Sobre això, des de Joan XXIII defensen que es revisarà el protocol i que s'adaptarà per millorar-lo si cal.

D'ençà que va començar la crisi sanitària, l'hospital s'ha vist obligat a restringir les visites de familiars a pacients fins en tres ocasions, coincidint amb les tres onades de la pandèmia. En aquest sentit, les trobades entre familiars i ingressats no estaven permeses des de després de les festes de Nadal, quan el nombre de casos va incrementar considerablement i la tensió hospitalària també. Ara, quan les autoritats sanitàries han confirmat una petita millora en l'evolució de l'epidèmia, que s'està veient reflectida també amb una calmada reducció de les restriccions socials, el centre ha decidit, sota criteris clínics, retornar a la possibilitat de visitar els pacients. No obstant això, aquest horari està limitat entre les 12 i les 14 hores. Fonts del centre hospitalari defensen que s'ha limitat a només aquestes dues hores per evitar un trànsit constant per les instal·lacions i garantir així la seguretat tant dels treballadors sanitaris, dels pacients i dels visitants.

Per altra banda, el fet que s'hagi d'identificar als familiars un per un a la recepció i se'ls subministri gel higienitzant i se'ls prengui la temperatura per assegurar-se que no tenen febre, un dels principals símptomes del coronavirus, ha provocat aquests dies que es formessin cues a l'entrada principal de l'hospital, també pel fet que els visitants hi han anat tots abans de les 12 hores per poder aprofitar al màxim el temps permès. Això ha estat criticat per alguns familiars a través de les xarxes socials. Una dona es queixava ahir, per exemple, a través de Twitter, que «és una vergonya que a l'Hospital Joan XXIII els familiars que volem veure els pacients ingressats hem de fer cua que s'inicia una i dues hores abans de l'hora permesa que, per cert, ja dobla l'edifici i en la que no hi ha distància de seguretat perquè algú ha autoritzat que totes les visites es produeixin de 12 a 14 hores. No podrien haver fet uns horaris en funció de cada planta?». Sobre això, des del centre sanitari defensen que si cal es revisarà el protocol, però que s'ha decidit fer-ho així per facilitar les visites, però sempre mantenint la seguretat davant el contagi, a la vegada que agraeixen la col·laboració de la gent.

Fonts de l'hospital, asseguren finalment que, tot i aquestes limitacions, sempre hi ha hagut excepcions a l'hora de fer visites. En pacients infantils, amb deteriorament cognitiu o mares que han donat a llum sempre han pogut estar acompanyats d'algun familiar. Per altra banda, cal destacar que només està permesa la visita d'una única persona per pacient i això provoca que, si dues persones estan ingressades en una mateixa habitació, els visitants podrien coincidir. Des de l'hospital asseguren, però que sempre hi ha la distància òptima per evitar el contagi i que, amb les mesures higièniques, a més, es redueix aquesta capacitat de contagi. Finalment, reiteren que els plans de contingència són protocols dinàmics, com la mateixa pandèmia, i que en funció dels esdeveniments es van revisant i es prenen les mesures convenients.