L'enxampen robant en una fruiteria de Torreforta després d'entrar pel mètode del butró

Els fets van passar dimecres a primera hora del matí en un establiment del carrer Tortosa

Actualitzada 25/02/2021 a les 08:36

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a un veí de Tarragona de 22 anys per un robatori amb força en grau de temptativa en una fruiteria de Torreforta. Els fets van passar a primera hora del matí, quan l'individu va fer un forat en una pared exterior de l'establiment. Els veïns de la zona van veure'l i van alertar a la policia.Una patrulla es va dirigir fins al local del carrer Tortosa, però quan van arribar l'home no hi era. Tot i això, van observar el forat que havia fet per accedir al local. Per aquest motiu van iniciar una cerca per la zona amb la descripció proporcionada pels testimonis.Una estona més tard, els veïns van tornar a trucar explicant que el lladre havia tornat al lloc dels fets. En arribar a l'establiment, els agents van sentir sorolls que provenien de l'interior. Just en aquell moment va arribar la treballadora del local i va obrir perquè poguessin accedir. A dintre van localitzar a l'individu, el qual va ser detingut. Durant l'escorcoll, li van localitzar un ganivet d'11 centímetres.