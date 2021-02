Joves en risc d'exclusió treballaran als horts socials de la URV

L'objectiu de la col·laboració és proporcionar una alternativa de lleure constructiva i saludable

Actualitzada 25/02/2021 a les 14:29

El col·lectiu de joves en risc d'exclusió podrà treballar en els horts socials de la Universitat Rovira i Virgili (URV) gràcies a l'acord aconseguit amb l'empresa d'inserció laboral Intress Creix, segons informa la URV.Els joves d'Intress Creix entren en la comunitat dels Horts Socials URV per compartir coneixements i practicar la permacultura, amb una «disposició i actitud absolutament positiva», ha explicat David Domènech, representant d'Intress.Els Horts Socials URV estan oberts a tota la ciutadania i l'objectiu, més enllà de treballar la terra, és crear xarxes que enforteixin la integració social. Han assessorat als ajuntaments de Cambrils i de Montbrió del Camp per replicar aquest model d'hort obert.Susana Borràs, una de les responsables, assenyala: «Volem connectar persones de diferents realitats socials per fer una experiència més enriquidora per a tots». Així, també «volem ajudar a dissipar els mites que s'han construït entorn de certs col·lectius».