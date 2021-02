Internen en un centre el menor que va agredir un jove al barri de la Granja

La Fiscalia de Menors de Tarragona va demanar ahir aquesta mesura cautelar, la qual va ser acceptada pel jutge, a l'espera del judici

El menor que va agredir a un jove al barri de la Granja dilluns ha estat internat al Centre Educatiu de Justícia de Can Llupià, a Barcelona. El noi, de 17 anys, va ser detingut dimarts a la tarda pels Mossos d'Esquadra després que la víctima presentés una denúncia. Els agents el van posar a disposició de la Fiscalia de Menors de Tarragona, que va veure indicis suficients per a demanar l'internament com a mesura cautelar. El jutge ho va considerar oportú i estarà al centre, que és de règim tancat, fins al dia del judici. L'agressor tenia diversos antecedents.

Tal com avançava ahir Diari Més, un jove del barri de la Granja va ser agredit per un noi menor d'edat amb una pedra al cap, després que l'atacant l'amenacés el passat 15 de febrer amb una navalla. Tot va començar quan el menor va demanar una cigarreta al jove, que va dir-li que no en tenia. Llavors, l'atacant va començar una baralla i, fins i tot, el va arribar a punxar a les lumbars amb una navalla, tot i que no el va ferir. A més, quan la víctima era a terra, un dels tres acompanyants de l'agressor va clavar-li una puntada de peu al cap. Dies més tard, dilluns concretament, els dos nois, que tenen amics en comú, es van tornar a trobar, i l'agredit li va preguntar per què l'havia atacat. De nou es van tornar a barallar. Aquest cop, el menor va amenaçar-lo amb una navalla i, durant la baralla, va acabar tirant-li una pedra al cap, causant-li ferides per les quals va necessitar diversos punts de sutura. La víctima anava acompanyada d'un amic i van marxar després de rebre més amenaces per part del noi de 17 anys i resident al barri d'Icomar. Unes amenaces que es van seguir produint durant el mateix dia a través de les xarxes socials. Finalment la víctima va presentar denúncia i va explicar als agents que no ho havia fet el primer cop per por a represàlies.

Els Mossos van acabar detenint al menor, que ja ha estat internat al Centre Educatiu de Justícia de Can Llupià, a Barcelona, que és de règim tancat, és a dir, que totes les activitats es duen a terme dins el centre. El noi acumulava antecedents per delictes de robatori amb violència, robatoris amb força i per lesions en baralles en les quals havia participat.