Inés Soler serà la nova regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona

La que anava de número tres a la llista de les municipals substituirà a Laia Estrada

Actualitzada 25/02/2021 a les 10:59

La número tres de llista de la CUP a les eleccions municipals, Inés Solé, serà la nova regidora de la formació a l'Ajuntament de Tarragona. Solé ocuparà el lloc de Laia Estrada, la qual es convertirà aviat en diputada ja que el partit anticapitalista va aconseguir 9 escons a les eleccions al Parlament de Catalunya. Els militants de la Candidatura d'Unitat Popular a Tarragona ho han decidit en un procés assembleari.

Com que el partit no contempla l'acumulació de càrrecs en els estatuts, Estrada no podrà compaginar les dues feines. D'altra banda, la també regidora cupaire al consistori, Eva Miguel, passarà a ser la portaveu del grup municipal.



La futura regidora ha estat els darrers deu anys treballat a l'oficina de compromís social a la Universitat Rovira i Virgili com a tècnica en cooperació internacional, voluntariat i acció social.