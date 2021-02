En marxa la segona onada de l'estudi sobre l'impacte social de la covid-19 a Tarragona

Es tracta d'una enquesta que du a terme l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili

Actualitzada 25/02/2021 a les 16:50

L'Ajuntament de Tarragona, a través de l'Oficina de Planificació i Gestió de l'Institut Municipal de Serveis Socials, i la Universitat Rovira i Virgili posen en marxa les enquestes corresponents a la segona onada de l'estudi que duen a terme conjuntament sobre l'impacte social de la covid-19 a la ciutat de Tarragona.El passat mes de gener, l'IMSST juntament amb la URV van presentar els resultats corresponents a la primera onada d'enquestes d'aquest estudi que persegueix avaluar i millorar polítiques públiques per pal·liar la situació en general provocada per la covid-19 i l'afectació sobre els processos d'exclusió social en particular. A aquests efectes, durant la primera onada es van activar dues enquestes adreçades a dos grups de població, una, a la ciutadania en general (d'entre 16 i 64 anys), i una altra, adreçada a la gent gran (més de 64 anys).En aquesta segona onada, al tractar-se d'un estudi de caràcter longitudinal, cal enquestar el mateix grup de persones de manera consecutiva per avaluar un impacte a curt i llarg termini del fenomen estudiat; d'aquesta manera, aquesta segona onada d'enquestes va adreçada exclusivament als participants de la primera onada. Durant els propers dies, aquestes persones rebran un correu electrònic o trucada telefònica per poder respondre-la novament. Tal com ha expressat la consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, «la seva participació novament en aquesta segona onada és clau per concebre mesures oportunes i aplicar-les eficientment – i ha conclòs - Només així podrem analitzar l'impacte de la crisis de la covid-19 a curt i a llarg termini en la vida dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Tarragona».