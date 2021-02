Els casaments al jutjat i a l'església baixen un 50% el 2020 a Tarragona

Les bodes civils retrocedeixen un 46%, mentre que la notable caiguda a les parròquies de la ciutat s'enfila fins al 78%

Actualitzada 24/02/2021 a les 22:06

La xifra de casaments celebrats a Tarragona el 2020 es va reduir a la meitat. El nombre de matrimonis registrats a la ciutat es va veure enormement condicionat per la pandèmia, amb unes restriccions que sobretot van perjudicar les grans celebracions amb familiars i amics. En l'àmbit civil, els jutjats de Tarragona van passar de celebrar 452 casaments el 2019 a 245 el 2020, quedant-se gairebé en la meitat i patint un retrocés del 45,8%. Per la seva banda, les bodes religioses van patir una caiguda encara més notable. Si el 2019 es van casar 76 parelles a la ciutat, l'any passat van ser tan sols 20, pel que la reducció es va enfilar fins al 77,8%, dada que indica que es van deixar de fer tres de cada quatre casaments en esglésies tarragonines. En el còmput global, el retrocés entre jutjats i parròquies va arribar al 49,8%. Si més no, el 2021 ha portat cert optimisme al sector. Si bé no s'aspira a assolir grans xifres, les expectatives apunten a millorar les males dades del 2020.

Gairebé 2 de cada 3 bodes fetes als jutjats i esglésies tarragonines es van deixar de fer l'any passat. Les restriccions a causa de la covid-19, a banda de fer retrocedir el nombre de matrimonis, ha perjudicat enormement un sector que comprèn restauradors, floristeries, perruqueres, modistes, punxadiscos o fotògrafs, entre d'altres. Malgrat la gravetat del context i els mals registres dels últims mesos, les sensacions són un pèl millors aquest inici de 2021. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya asseguraven que als jutjats de Tarragona s'estaven assolint «xifres ja més aviat semblants a les del 2019» entre gener i la meitat del mes de febrer.

Joan Miquel Bravo també compartia la mateixa perspectiva. El consiliari pastoral familiar de l'Arquebisbat de Tarragona i rector de Bonavista i la Canonja assegurava que «pel juny ja tenim previstos vuit o nou casaments». Bravo, que no va oficiar cap boda el 2020, el 2019 en podia arribar a fer un parell o tres en cadascuna de les seves parròquies. El mossèn canongí explicava que «ara que la gent s'ha conscienciat que ha de fer-ho amb un grup més reduït, s'està tornant a animar, de la mateixa manera que passa amb les comunions».

«Fins ara, a les parelles els costava molt decidir-se fer-ho amb pocs convidats», detallava Bravo. Moltes de les parelles que tenien previst casar-se l'any passat van decidir no fer el pas i esperar un any, amb l'esperança que la situació pandèmica hagués millorat molt i reunir molts familiars i amics fos possible. «A l'hora de fer una tria, a qui dius que sí i a qui no?», es preguntava Joan Miquel Bravo fent referència a un dels principals maldecaps de les bodes recents. A més de les restriccions d'aforament, s'hi van sumar les de mobilitat. En aquest sentit, Rosa Jorba, membre de l'Associació d'Empreses d'Esdeveniments i Casaments de Catalunya, expressava el malestar amb l'administració: «Fa mesos que el sector dels casaments reclama un protocol propi». Durant tota la pandèmia s'han hagut d'adaptar a les restriccions genèriques d'aforament i mobilitat de cada moment.

Baixada forta a les esglésies

Les bodes celebrades a Tarragona l'any passat van patir un descens proporcional molt més gran a les parròquies que als jutjats. «La tendència ja era aquesta i no només hi ha tingut a veure la covid-19», admetia Joan Miquel Bravo. Moltes parelles en tenen prou amb viure juntes, però, a més, «casar-se pel civil és menys costós, ja que, si vols, amb els testimonis ja ho tens aclarit», relatava el consiliari pastoral familiar de l'Arquebisbat. El mossèn posava èmfasi en les grans celebracions que venen gairebé sempre després de les bodes per l'església: «Aquí ja parlem de vestits cars o restaurants amb el cobert car». A més, Bravo recalcava que a l'església només s'hi casaven els que «ho fan per primera vegada». Els llocs més sol·licitats a Tarragona són, tradicionalment, la Catedral i l'ermita del Llorito.