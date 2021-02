El Gremi de Pagesos cancel·la la celebració dels Tres Tombs de Tarragona

Actualitzada 25/02/2021 a les 07:38

La junta del Gremi de Pagesos va decidir el passat 15 de febrer suspendre l'edició del 2021 dels Tres Tombs. La decisió es va prendre de forma unànime i conjuntament amb l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. El president del Gremi de Pagesos, Raül Font, assegurava que «no té cap mena de sentit mantenir l'opció de poder fer-ho» quan encara faltava un mes per la seva celebració. Font expressava que «no pensem que en tres setmanes pugui canviar prou la situació, ni molt menys». L'any passat, els Tres Tombs tampoc es van poder fer i la junta del Gremi de Pagesos es va plantejar traslladar-los a la tardor. Ara, però, l'entitat ha decidit «mirar cap al 2022, ja que si hi ha moltes persones vacunades i s'ha aconseguit la immunitat de grup, la cosa canviarà».

Davant l'absència dels Tres Tombs, el gremi ha decidit no organitzar cap mena d'activitat virtual substitutòria. «Per nosaltres, haver fet la missa per beneir les mascotes per Sant Antoni, el 17 de gener, ja va ser suficient», raonava Raül Font. El president del Gremi de Pagesos «toca fusta», ja que admetia que «després de dos anys sense fer els Tres Tombs, és probable que moltes persones, que hi són per afició o tradició, deixin l'activitat». Font reconeixia que «com a mínim, segur que es desinflarà la participació». El president es mostrava resignat i deia que no hi havia «res a dir».

Enguany tampoc se celebraran les processons de Setmana Santa a Tarragona. Si més no, el Gremi de Pagesos ha preparat una sèrie d'actes per no perdre el fil de la celebració durant la pandèmia. El Divendres de Dolor, quan haurien de fer la seva desfilada per la Part Alta, el gremi farà un viacrucis per l'interior de l'església de Sant Llorenç amb un aforament de 40 persones i, Divendres Sant, se seguiran muntant les espelmes davant l'altar i el Sant Crist.