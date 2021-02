Dissabte, nova manifestació a Tarragona en el marc de les protestes per Pablo Hasél

Actualitzada 25/02/2021 a les 07:33

Una cinquantena de persones van reunir-se ahir en l'assemblea oberta a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova de Tarragona. El moviment, sorgit de les protestes dels darrers dies en el marc de l'empresonament de Pablo Hasél, va decidir convocar una nova manifestació per aquest dissabte. El punt d'inici serà la plaça de la Font, a les 19 h., i tindrà com a destí la plaça Imperial Tàrraco. A més, l'assemblea oberta d'ahir aspira a repetir-se a partir d'ara, ja que els participants van decidir convertir-la en setmanal. A partir d'ara, la trobada es realitzarà cada dimecres a les 18 h. a la plaça de la Dona Treballadora.

«L'espai vol donar continuïtat a una setmana bastant intensa a la ciutat i a tot l'Estat», assegurava Lluís Madurell. El jove, un dels integrants de l'assemblea oberta, ha estat una de les persones habituals a l'hora de llegir manifestos en les darreres concentracions a la ciutat. Madurell assegurava que l'assemblea ha de servir «per tal que la gent es pugui expressar i opinar sobre com està veient tot el que està passant ara, no només les mobilitzacions». A més, es van calendaritzar les accions per les següents dates. En aquest sentit, aquest dissabte s'ha convocat una nova manifestació i una pintada de murals diumenge a la plaça Cronista Sessé.

A mesura que passaven els dies, les raons dels assistents a les mobilitzacions per manifestar-se van anar evolucionant, tal i com explicava Lluís Madurell: «Les accions, a banda de donar suport a Hasél, posen l'accent en temes com els preus de les matrícules d'universitat i de màster, les dificultats dels joves en l'accés a l'habitatge, la privatització de la sanitat, el retrocés de la llibertat d'expressió, no només dels cantants, o els abusos per part de la policia».

A més, l'assemblea oberta té la voluntat d'organitzar-se envers properes dates assenyalades al calendari, com el 8 de març, dia internacional de la dona, o el 10 de març, quan hi ha una vaga prevista en l'àmbit sanitari. «Al manifest de la manifestació de dissabte és necessari destacar la necessitat que les lluites estiguin enxarxades», detallava Lluís Madurell.