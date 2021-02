Desmantellen un punt de venda de droga a Campclar

Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut una dona i han intervingut haixix, diners en efectiu, una arma de foc curta i una bàscula de precisió

Actualitzada 25/02/2021 a les 12:45

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han detingut aquest matí una dona de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de la ciutat, com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública.Tots dos cossos policials van engegar l'any passat un pla integral als barris de Ponent per lluitar contra el tràfic de drogues. Ha estat aquest darrer mes quan s'han centrat en un pis de Campclar on tenien un seguit d'informacions que evidenciaven que s'estava traficant amb substàncies estupefaents.Arran de tots els indicis i proves que incriminaven aquest pis com un focus de distribució de venda d'haixix i, en menor mesura, de marihuana, aquest matí s'ha realitzat una entrada i perquisició vora les 05.30 hores.El resultat de l'entrada ha estat la detenció de la principal investigada i el comís de 150 grams d'haixix, diners en efectiu, una arma de foc curta de balins d'aire comprimit i una bàscula de precisió. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.L'arrestada passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.