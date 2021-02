Alfonso López: «La inseguretat és un dels reptes més grans a la ciutat»

La FAVT renova la seva junta directiva amb quatre noves cares que aporten «frescor, idees i treball»

Actualitzada 24/02/2021 a les 22:07

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), que agrupa un total de 18 entitats veïnals, sobretot de la zona de Ponent, va renovar dimarts la seva junta directiva, que seguirà sent pràcticament la mateixa però amb quatre cares noves en els càrrecs de vocals. Aquests nous membres són José Carrasco, de l'AVV Mas de Pastor, Antonio Pulido, de l'AVV Torrenova, Sergi Carrillo, de l'AVV Part Alta carrer Merceria i Úrsula Marin, de l'AVV Progresista de Torreforta. Amb això, les quatre entitats veïnals de la qual formen part els nous vocals tindran representació a la junta de la federació.

En aquest sentit, Alfonso López seguirà sent el president de la FAVT. «L'objectiu és seguir treballant com fins ara», defensa López, que remarca que un dels reptes més grans que hi ha a la ciutat és la inseguretat, sobretot a la zona dels barris de Ponent. En aquesta línia defensa que «s'està fent una gran feina amb l'operatiu Pondus de Mossos i Guàrdia Urbana, és estrany el dia que no hi ha un robatori o una agressió, a més del creixent incivisme, però ens reunim constantment amb les forces de seguretat per un únic objectiu, que és el de viure tranquils».

Per altra banda, López assegura que «per desgràcia, a aquesta junta li ha tocat viure moments complicats, com un canvi de govern a la ciutat, una pandèmia, l'explosió a IQOXE, ara estem treballant en el tema dels districtes i seguirem tenint molta feina». Sobre aquest treball de la FAVT, el renovat president destaca les taules que van crear per temes com la sanitat, la seguretat i la de neteja, «les quals estan obertes a tothom i serveixen per millorar les problemàtiques dels veïns en aquests àmbits».

Amb tot, la resta de la junta es manté com fins ara. Lilian Fernández, de l'AVV Parc Riuclar, és la vicepresidenta primera; Miguel Ángel Cruz, de l'AVV Floresta, és el vicepresident segon; Roser Barrio, de l'AVV Parc Francolí, és la secretaria; Maria Cristina Bigorra, de l'AVV Riuclar, la tresorera; i Justo Velilla, de l'AVV el Serrallo, és el vocal, juntament amb els quatre nous membres. Sobre aquests, López celebra que aportaran «frescor, idees i treball». «Són quatre persones molt actives i estem molt contents que s'hagin inclòs a la junta, que amb ells surt molt reforçada», afegeix.