116 detinguts en nou dies de mobilitzacions a Catalunya, 33 dels quals menors

Pel que fa a la resta de dies, el primer dia de mobilitzacions, el 16 de febrer, es van detenir a Barcelona sis persones (1 menor) i 10 agents van resultar ferits. A Vic, el nombre de mossos ferits va ser d'11, i es van arrestar quatre persones (un menor). A Lleida, dos agents van patir ferides i es van fer 8 detencions (un menor).L'endemà, el 17 de febrer, a Barcelona es van detenir 12 persones (sis menors) i va haver quatre agents ferits. A Lleida van ser 14 els detinguts (quatre menors) i un agent amb ferides. A Girona, el balanç d'aquell dia va ser de dos agents ferits i cinc detinguts. A Tarragona hi va haver dos mossos amb ferides i dos detinguts (un menor).El 18 de febrer hi va haver 8 detinguts a Barcelona (un d'ells menor) i tres mossos ferits. L'endemà, van ser 8 els agents amb ferides i dos els arrestats a Barcelona (un menor). A Girona, es van detenir dues persones i un mosso va resultar ferit.Després del 20 de febrer, el dia amb més ferits i detinguts, l'endemà es van registrar 8 detinguts i 9 mossos ferits a Barcelona. El 22 de febrer hi va haver a la capital catalana quatre persones detingudes, una d'elles menor.El 23, aquest passat dimarts, hi va haver un mosso ferit a Barcelona i dos a Vilanova i la Geltrú. Aquest dimecres, van ser dos agents ferits i dos detinguts a Manresa i un arrestat més a Vilanova.