Una nova veu s'obre camí des de Tarragona

Maria Fort, guanyadora del concurs Covers de Flaixbac, publica el seu primer tema, 'Trenquem murs'

Actualitzada 23/02/2021 a les 19:42

Aquesta setmana s'ha presentat Trenquem murs, la primera cançó de la violinista i cantant tarragonina Maria Fort, que el passat mes de juliol va guanyar el concurs Covers Flaixbac imposant-se en la votació popular i guanyant així als més de 5.000 aspirants que hi van concórrer.

Ara, Maria Fort es presenta amb una cançó escrita i composta per ella que es va enregistrar al mes de novembre amb Ràdio Flaixbac, i en la qual va estar acompanyada per músics companys de l'Escola Superior de Música de Catalunya, ESMUC, on la Maria cursa els seus estudis de violí.

«Per escriure Trenquem murs em vaig inspirar en els anys que vaig passar al cau Alverna, des dels sis fins als divuit anys. Fruit d'aquella experiència, de les emocions que vam viure i dels valors que ens van transmetre els caps, he volgut expressar que tots tenim les mateixes il·lusions i que compartim lluites, com l'eliminació de la violència o la igualtat de gènere», explica.

Trenquem murs també té un videoclip, que es va rodar en exteriors de Barcelona i Vilanova i la Geltrú, i que a hores d'ara ja ha estat visionat per més d'un miler de persones. «Estic que encara no m'ho crec», admet la intèrpret, que assegura que se sent molt contenta per les primeres reaccions. «Estic rebent feedback de molta gent, tant persones conegudes com no, que sense que els ho pregunti em diuen el que els ha semblat, i és molt interessant, perquè cadascú la sent a la seva manera. M'han dit per exemple que és un tema molt dolç però a la vegada amb força, o que els transmet un color turquesa, de llibertat… Tothom ho veu diferent, i jo ho agraeixo molt», diu.

Maria Fort estudia a l'Escola Superior de Música de Catalunya, amb seu a Barcelona. També ha estudiat a l'Escola Municipal de Música de Tarragona i al Conservatori Professional de Música de Vila-seca. Encara que fins no fa gaire la seva carrera se centrava en l'estudi del violí, una lesió la va obligar a fer una pausa, que va aprofitar per centrar-se en la cançó. «Jo venia del món clàssic, cantar sempre havia sigut un hobby, anava fent versions, però mai no m'ho havia plantejat seriosament fins després del concurs. A conseqüència d'allò, em van sorgir moltes oportunitats per col·laborar amb artistes i per cantar amb públic, cosa que no havia fet mai. El pas següent va ser posar-me a compondre les meves pròpies cançons», explica.

Ara, la Maria té ja un grapat de cançons pròpies, però és conscient que té molta feina per davant: «Em trobo en un punt en què estic començant a descobrir el meu estil. M'agraden molts tipus de música, i el primer pas ha sigut com una experimentació».

És per això que, de moment, no es planteja fer un disc, però no descarta anar publicant singles i, d'aquí a un temps, fins i tot editar un EP amb quatre o cinc cançons «perquè la gent em vagi coneixent i escoltant».