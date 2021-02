Tres mesos de bona convivència entre el centre de culte i els veïns de Sant Pere i Sant Pau

La mesquita va obrir el 25 de novembre i els residents del bloc Sant Andreu no han notat les molèsties que esperaven sofrir

Actualitzada 23/02/2021 a les 20:45

Fa més de tres mesos que la Comunitat Assalam va obrir les portes del seu nou centre de culte en uns baixos del bloc Sant Andreu de Sant Pere i Sant Pau i els veïns de l'escala C, que veien amb reticència al fet que una mesquita s'ubiqués a sota casa seva per les molèsties que pogués generar, reconeixen que aquestes no s'han produït fins al moment.

El president de l'escala, Cornel Aldea, explicava que «de moment no hi ha hagut cap problema, no fan soroll ni s'ajunten gaires persones a l'entrada, que eren els principals factors que ens feien patir». En aquest sentit, Aldea afegia que, «si tot segueix així, nosaltres encantats». El president veïnal recordava que «crèiem que aquest local no era el lloc més adequat, ja que pensàvem hi havia espais més aptes, millors tant per a ells com per a nosaltres, però en cap cas era una qüestió de racisme». Aldea reconeixia que «potser hi havia persones xenòfobes que es volien aprofitar de les nostres demandes per fer comentaris o accions racistes –com la pintada que va aparèixer a la porta del local on s'hi podia llegir «mesquita no, gràcies» i «a resar a casa»–, però mai vam dir que ells no tinguessin el seu dret religiós».

Ahmed Mease i Mounaim Boutahar, president i vicepresident de la Comunitat Islàmica Assalam, respectivament, explicaven ahir a Diari Més que el centre de culte va ser inaugurat el passat 25 de novembre de 2020. Boutahar celebrava el fet que els veïns no hagin patit les molèsties que esperaven i creu també que «hi ha hagut persones i partits polítics que aprofiten els possibles problemes de convivència pels seus interessos», a la vegada que reconeixia també que les demandes veïnals «no eren una qüestió d'islamofòbia».Explicaven que, a causa de les restriccions actuals per la pandèmia de la covid-19, al centre només es poden dur a terme activitats religioses, i que quan estigui permès, començaran amb les classes de català i castellà per als adults de la comunitat i les classes d'àrab per als infants, ja que la majoria han nascut i crescut aquí. De la mateixa manera, Boutahar assegurava que «quan puguem farem la jornada de portes obertes perquè la gent del barri pugui conèixer el centre i el que fem aquí». Fins i tot tenen previst fer un acte públic per mostrar als veïns el ritual de dejú que es fa durant el ramadà, per donar a conèixer la seva cultura i tradició, però la festivitat s'acosta i lamenten que la situació sanitària encara no ho permetrà.

Actualment, l'aforament està limitat a un terç del total, només 40 persones, i durant les oracions del dia a dia no s'acumulen més de 10 o 15 creients. A l'oració del divendres, el dia més important per l'Islam, Mease apuntava que és quan més gent es pot ajuntar al local i que quan s'aixequin les restriccions al local hi podrà haver fins a 120 persones. No obstant això, el president de la Comunitat Assalam explicava que durant les oracions s'està en silenci, només parla l'imam, i que no utilitzen altaveus, de manera que no generaran molèsties de soroll, tenint en compte a més que l'espai està ben insonoritzat. Per altra banda, i pel que fa a les possibles acumulacions de gent a l'entrada del centre, Mease deia que «els qui venen a resar són del barri, i en sortir marxa cadascú cap a casa seva caminant, fet que tampoc provocarà problemes pel que fa a l'aparcament», una altra de les pors que tenien els veïns, ja que els pocs estacionaments pels vehicles és un problema generalitzat al barri. «Hi ha veïns que ni s'han adonat que fa tres mesos que la mesquita està en funcionament», afegia Mease.

Finalment, Boutahar va agrair a la comunitat de veïns del bloc Sant Andreu i als propietaris dels establiments de la zona la bona acollida que ha tingut la implantació del centre de culte.