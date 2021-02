Actualment és portaveu de Cs a l'Ajuntament de Salou

Actualitzada 24/02/2021 a les 18:21

El reconegut advocat Pere Lluís Huguet serà el diputat de Ciutadans a la Diputació de Tarragona. Actualment és portaveu de Cs a l'Ajuntament de Salou i va ocupar el número 2 de la llista per Tarragona del 14-F.Huguet, que prendrà possessió del càrrec aquest divendres, ha assegurat que «és un orgull poder formar de la Diputació de Tarragona, un ens que treballa per a tots el municipis tarragonins» i ha destacat «la importància de la institució per impulsar la recuperació econòmica i la gestió dels fons europeus Next Generation per a Tarragona».