El PSC critica que l'Ajuntament de Tarragona no aprofités 13 milions dels ingressos

Sandra Ramos assegura que «el problema no són els recursos, sinó la incapacitat del govern»

Actualitzada 23/02/2021 a les 21:23

El grup municipal del PSC va criticar durament ahir l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona. La portaveu socialista, Sandra Ramos, va assenyalar la «incompetència» del consistori a l'hora d'aprofitar els 13 milions més d'ingressos que de despeses registrats el 2020. Aquest marge «no és cap bona notícia, ja que el govern porta temps dient a entitats i veïns que no teninen prou diners», denunciava Ramos. La portaveu del PSC detallava que, a causa de la pandèmia, la despesa pública hauria d'haver estat major i apuntava que «el problema no són els recursos, sinó la incapacitat de governar».

Preguntada pels romanents durant els tres mandats socialistes a Tarragona, Sandra Ramos justificava que «una cosa és un romanent de quatre o cinc milions, i una altra un de 13 en una situació diferent i complicada». La portaveu del grup municipal del PSC va criticar que el govern «no hagi fet encara la previsió del romanent que vam demanar», i va recalcar que aquesta partida «enguany es pot gastar».

Els socialistes lamentaven que el govern municipal no hagués dut a terme accions per combatre els efectes de la pandèmia, tal i com deia Ramos: «A l'abril vam proposar la implementació d'agents cívics per informar de la pandèmia, els autònoms no han rebut cap ajuda directa per part de l'Ajuntament, i els negocis, el turisme i l'hosteleria ho estan passant malament». La portaveu socialista criticava que la taula de reactivació econòmica «es va fer dues vegades i no n'hem sabut res més», i lamentava l'absència d'un «pla de xoc».

A més, Sandra Ramos va posar l'accent en la Seguretat Social: «L'Ajuntament diu que han augmentat les necessitats un 40%, doncs s'hauria de correspondre amb un augment de pressupost» en comptes de «retallar el pressupost d'aquest 2021». Pels socialistes, el turisme és un dels altres punts crítics envers la gestió econòmica del consistori, tal i com plasmava la seva portaveu: «On és el pla per l'estiu? Esperarem al juliol, com l'any passat? O farem una previsió real?». Ramos confiava que «la temporada d'estiu, amb la vacunació, enguany hauria de ser més tranquil·la».

Crítica a les negociacions

El grup municipal del PSC també va posar en entredit que Esquerra i els comuns vulguin ampliar el govern: «Fa dos anys que hi són i encara no s'han decidit amb qui han de governar», deia Ramos. La portaveu avisava que «és soroll i una pèrdua de temps».