El preu de l'habitatge disminueix un 18% a Tarragona des del 2015

La mitja catalana mostra que els preus són un 21% més cars

Actualitzada 24/02/2021 a les 15:25

El valor de l'habitatge disminueix un 18% a Tarragona des del 2015, a diferència de la mitjana catalana que s'ha encarit un 21 % en els últims cinc anys, especialment a Barcelona i Girona ciutat. Tot i aixó la pandèmia de ha fet disminuir els valors un 0,7 % respecte al 2019, segons el portal Fotocasa.D'aquesta manera, Barcelona i Girona són les dues ciutats catalanes on més s'ha encarit el preu de l'habitatge en venda en els últims cinc anys, més d'un 27 % en tots dos casos, mentre que a Tarragona han disminuït un 18 % i a Lleida, un 8%.D'acord amb l'estudi 'Variació acumulativa de l'habitatge a Espanya el 2020', basat en els preus de l'habitatge en venda del mes de desembre dels últims 15 anys de l'Índex Immobiliari Fotocasa, el valor mitjà del metre quadrat ha passat dels 2.046 euros al desembre del 2015 als 2.480 euros cinc anys després.Per tant, si els catalans pagaven el 2015 per la venda d'un habitatge d'uns 80 metres quadrats una mitjana de 163.672 euros, en acabar el 2020 paguen de mitjana al voltant de 198.426 euros.Catalunya se situa així com la quarta comunitat autònoma on més han incrementat els preus acumulats de l'habitatge, per darrere de les Illes Balears (51 %), Madrid (39 %) i Canàries (38 %), enfront de Galícia, Castella i Lleó i Astúries, les tres úniques que han vist descendir els valors, un 2,6 %, un 2,1 % i un 1,2 %, respectivament.