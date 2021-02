El manifestant atropellat per la Guàrdia Urbana estudia denunciar el cos

Jordi Vergés explica la seva versió dels fets

Actualitzada 23/02/2021 a les 21:26

El manifestant atropellat per la Guàrdia Urbana de Tarragona, Jordi Vergés, ha fet pública la seva versió dels fets. El jove, de 19 anys, explicava en declaracions al Diari Més els esdeveniments: «Estava a l'altura del pas de zebra, a l'entrada de l'A-7 a l'avinguda Catalunya. Es va aproximar el vehicle de la Guàrdia Urbana, que va voler passar tant si com no, sense frenar –només va frenar una mica quan ja el tenia a dos pams–, i vaig haver de saltar en un acte reflex per evitar danys majors». Vergés relatava que «quan estava sobre el capó va accelerar molt perillosament, i va desaparèixer molt de pressa i ometent el deure a socors». El manifestant va avançar que estava preparant amb l'advocat «el relat, les imatges i els testimonis per formular una denúncia, que segurament presentarem».

Jordi Vergés, a més, es va mostrar molt crític amb el comunicat emès per l'Ajuntament –que negava l'atropellament–, el qual titllava de «vergonyós». El jove lamentava que el consistori «destaqui la professionalitat de la Guàrdia Urbana, un cos que atropella manifestants». A més, Vergés negava el fet que el comunicat indiqués que no hi havia hagut ferits: «Vaig patir contusions al genoll, la cintura, els dos canells, l'espatlla i la cella». El manifestant advertia que les imatges a càmera lenta distorsionaven l'atropellament, ja que «no es veu la velocitat real a la que anava el cotxe».

Jordi Vergés va posar sobre la taula les diferències amb les manifestacions a Barcelona: «A Tarragona hi ha hagut detencions a quatre joves, però a la capital, si ho comparem, hi passen coses més sovint». El manifestant reclamava anar més enllà de la condemna a Pablo Hasél: «Tot plegat es deu a la indignació per la pèrdua de drets, els atacs a la llibertat d'expressió i a la violència injustificada de la policia».