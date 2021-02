El documental 'Des-extinción' coprotagonitzat per Eudald Carbonell acumula ja cinc premis

Actualitzada 24/02/2021 a les 09:52

El documental Des-Extinción, que TVE va estrenar en 2019, coprotagonitzat per l'arqueòleg Eudald Carbonell i l'actriu Patricia Sornosa, en el qual expliquen la possibilitat de reviure espècies extintes, acumula ja cinc premis.El documental mostra, a través d'un viatge als confins de la Terra a la recerca de respostes, tot el que s'amaga darrere de la possibilitat de reviure espècies extintes.Amb guió i direcció d'Alfonso Par, és una coproducció de Turkana Films amb TVE, amb ajudes de la FECYT i de l'Institut Català d'Indústries Culturals (ICEC).Des-Extinción és un documental de 60 minuts en el que l'investigador del IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i codirector del Projecte Atapuerca, Eudald Carbonell, explica les possibilitats de ressuscitar animals extints, acompanyat per l'actriu còmica Patricia Somosa, una habitual de El Club de la Comedia.El documental ha sumat ja cinc premis: el Premi Prisma a la divulgació científica; el Premi al Millor documental al Festival Internacional Indie For Your Film Festival; el Premi del Público al RUSHDOC Documentary Film Festival; el Premi Arkeolan del Festival Internacional de Cinema i Arqueologia de Bidasoa i el Premi Especial del Jurat al TerraGollut Film Festival.A més dels dos protagonistes, al documental també apareixen Francesc Gascó, paleontòleg especialista en dinosaures; Xavier Delclós, expert en ambre; José Luis Alabart, bioquímic; Semyon Grigoriev i Robert Markov, director i paleogenetista respectivament del Museu del Mamut de Yakutsk (Rússia); Eduardo Cerdà, director de Paleolític Viu; Fernando Cerdà, president de l'Associació del Bisó Europeu a Espanya, i Carles Lalueza-Fox, paleogenetista del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.El documental narra el somni de ressuscitar espècies desaparegudes, una possibilitat que es va començar a pensar al segle XVIII de la mà de la paleontologia i que, amb els avanços científics actuals, sembla ser una possibilitat pròxima, encara que hi ha molts dubtes.El documental va ser rodat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, al Cosmocaixa de Barcelona, a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, al Museu del Mamut i Laboratoris de paleogenética de l'Acadèmia de les Ciències Russa de Yakustsk) i a Burgos (PaleolíticoVivo).