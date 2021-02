Detingut per intentar robar en una farmàcia de Bonavista i amenaçar a les treballadores

L'arrestat, amb nombrosos antecedents policials, va exhibir un tornavís per asustar a les empleades

Actualitzada 24/02/2021 a les 13:02

Un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, ha estat detingut a Bonavista com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb intimidació, en grau de temptativa. Els fets van ocórrer ahir a les 18.43 hores quan la policia autonòmica van rebre avís que s'havia produït un robatori en una farmàcia del carrer Vint-i-un de Bonavista.Immediatament, diverses patrulles van desplaçar-se al lloc dels fets on la víctima va explicar-los que un home acabava d'entrar a la farmàcia i havia exhibit un tornavís per reclamar-li els diners.Mentre el detingut regirava tots els calaixos, la víctima va aprofitar per fugir de la farmàcia. Davant d'aquests fets, el lladre va marxar del lloc i es va creuar amb una altra treballadora que també va amenaçar.Pocs minuts després una patrulla de mossos va localitzar al carrer Vint-i-dos l'individu que coincidia plenament amb la descripció i va ser detingut pel robatori amb intimidació. En l'escorcoll, els agents van localitzar un tornavís de 25 cm de llargada.L'arrestat, amb nombrosos antecedents policials, passarà en les properes hores a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.