Denuncien l'agressió d'un menor a un noi amb una pedra al barri de la Granja

Els dos joves s'haurien barallat dos cops i en el primer l'atacant l'hauria amenaçat amb una navalla

Actualitzada 23/02/2021 a les 21:35

Un jove del barri de la Granja de Tarragona va presentar una denúncia aquest dilluns als Mossos d'Esquadra per una suposada agressió al cap amb una pedra per part d'un menor, que li va causar una ferida al cap i a l'orella que van necessitar punts de sutura.

Segons la denúncia, tot va començar quan el passat dia 15, el presumpte agressor, que tenia amics en comú amb la víctima, però no es coneixen, va demanar una cigarreta al jove de la Granja, que li va dir que no en tenia. Llavors, el menor, que es trobava amb tres joves més i actuava de forma xulesca, va iniciar una baralla i, posteriorment, va treure una navalla i el va punxar lleument a les lumbars sense que aconseguís ni tan sols que sortís sang. Va ser durant la baralla quan la víctima va patir rascades al front i al cap i, a terra estant, va rebre també una puntada de peu al cap per part d'un dels acompanyants de l'agressor.

En la denúncia, la víctima assegura que no va dir res als Mossos per por a les represàlies de l'atacant i que dilluns se'l va tornar a trobar i li va preguntar per què l'havia agredit. Novament, el menor d'edat es va posar molt agressiu i va mostrar, de forma amenaçant, un tornavís que duia a les mans. Altre cop es van barallar i quan la víctima el va acorralar en defensa pròpia, l'atacant va començar a cridar que era menor, moment en el qual l'agredit va deixar de barallar-se. Llavors, l'agressor va agafar una pedra de grans dimensions i la va tirar al cap al jove, produint-li una ferida per la qual li van posar diversos punts de sutura. Aquest va declarar també que, en tot moment, l'agressor el seguia provocant i amenaçant d'atacar-lo de nou fins que va marxar del lloc dels fets.

Tant l'agredit com un amic que l'acompanyava el dia de la segona baralla van seguir rebent amenaces per part de l'atacant a través de les xarxes socials, motiu pel qual acaba decidit denunciar-ho tot plegat als Mossos.

En aquesta línia, fonts de la policia autonòmica van assegurar que s'estan investigant els fets i que un cop localitzat l'agressor menor d'edat serà entregat a la Fiscalia de Menors que, depenent de la gravetat dels fets, aplicarà les mesures que consideri necessàries al jove.