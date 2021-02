Bird farà pagar als usuaris les multes per aparcar els patinets malament

Les dues firmes que operen a la ciutat han notat un nombre quasi residual d'estacionaments incorrectes dels vehicles

Actualitzada 24/02/2021 a les 07:15

L'empresa de patinets elèctrics de lloguer Bird repercutirà en els usuaris infractors la totalitat de la sanció que la Guàrdia Urbana apliqui a la companyia quan trobi un vehicle aparcat on no toca, és a dir, en qualsevol lloc que no sigui els aparcaments per als patinets i bicicletes que hi ha arreu de la ciutat. Així ho va confirmar el director de Relacions Institucionals de la firma, Javier Aparicio. De fet, Bird ja ha enviat, a través de la seva aplicació, un missatge a tots els usuaris recordant-los que l'estacionament s'ha d'efectuar sempre en els aparcaments senyalitzats amb una lletra P de color negre a l'app i afegeix que no fer-ho així suposa l'incompliment de la normativa municipal i que això comporta una sanció econòmica.

El punt número 10 de l'article 63 de la modificada Ordenança de Convivència i Ús d'Espais Públics de Tarragona, referent als vehicles de mobilitat personal (VMP), que és com es coneixen els patinets elèctrics, contempla que aquests «només podran estacionar a les reserves existents a tal fi, que coincideixen amb les reserves per a bicicletes». En aquest sentit, el catàleg d'infraccions de trànsit vigent de la Guàrdia Urbana estableix que «estacionar una bicicleta, cicle o VMP entorpint la lliure circulació de les persones i altres vehicles, l'accés als vehicles, l'accés als immobles així com als serveis públics» i «lligar una bicicleta, un cicle o un VMP als arbres, als semàfors o als bancs, o inutilitzant el mobiliari urbà», suposen una infracció lleu penada amb una multa de 100 euros, que es pot reduir a 50 si s'abona l'import en un període de temps determinat.

Paral·lelament, Cristina Castillo, una de les cofundadores de Reby, assegurava que encara no han tractat aquesta qüestió amb l'Ajuntament i sostenia que en les altres ciutats en les quals operen, les sancions per un mal ús dels VMP es pacten amb els consistoris, de la mateixa manera que en qui repercuteix aquesta multa.

Tant Bird com Reby, que aviat farà un mes que van aterrar a Tarragona, van defensar que han notat un nombre gairebé residual d'aparcaments incorrectes a la ciutat. Aparicio situava entre un 1 i un 3% la quantitat de males pràctiques per part dels usuaris a l'hora d'estacionar els patinets. No obstant això, tot i que han detectat diversos casos, a més d'advertir a tots els ciutadans que fan ús dels seus vehicles que seran sancionats en cas de no fer-ho correctament, Aparicio explicava que, com que els seus patinets estan geolocalitzats, han reduït el diàmetre situat en els aparcaments que permet estacionar el vehicle i deixar de pagar pel trajecte, de manera que l'usuari no el pugui deixar en un arbre o en un banc pròxim a l'aparcament de bicicletes i patinets, sinó que només pugui fer-ho en el mateix. Sobre això, el director de Relacions Institucionals destacava que la seva intenció, com la de l'Ajuntament, no és sancionar a tort i a dret, sinó conscienciar que cal fer un bon ús dels vehicles i que la seva presència a la ciutat sigui ordenada.

Per altra banda, Castillo explicava que en el cas de la firma catalana s'ha detectat només un 3,84% d'estacionaments de patinets fets de manera incorrecta, fora de l'espai reservat per aquesta finalitat. En aquest sentit, Reby disposa d'una eina de control per assegurar que l'aparcament s'ha dut a terme correctament a través d'una fotografia que l'usuari ha d'enviar en acabar el viatge. D'aquesta manera, s'envia un missatge a cadascun dels usuaris que no estaciona bé el patinet elèctric recordant-li que ho ha fet malament i demanant que ho faci correctament.