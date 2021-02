Tarragona recull 10 tones diàries de voluminosos abocats il·legalment

L'Ajuntament estudia bonificar a qui truqui al Telèfon Verd perquè passin a recollir-los i augmentar la sanció a qui no ho faci

Actualitzada 22/02/2021 a les 22:10

L'Ajuntament de Tarragona està estudiant la possibilitat de premiar econòmicament aquells ciutadans que truquin al Telèfon Verd per sol·licitar que el servei de neteja passi a recollir els voluminosos que deixin al carrer. Així ho va explicar el regidor de Neteja del consistori, Jordi Fortuny, que creu que és una bona opció per incentivar encara més el civisme. De la mateixa manera, aquesta mesura, que podria ser una mena de bonificació, aniria acompanyada també d'un increment de la sanció a aquelles persones que abandonen mobles i altres elements de grans dimensions al carrer o en un descampat sense avisar al consistori ni dur-los a la deixalleria.

El servei de recollida de voluminosos atén 50 peticions diàries de mitjana per cinc dies a la setmana, el que Fortuny calcula que en total són gairebé 10 tones al dia. Per altra banda, però, lamenta que es detecten 10 tones més diàries d'aquesta mena d'elements que s'aboquen incívicament. «Els acabem recollint, però fa anar malament tot el servei» apunta Fortuny, que afegeix que «ens costa el doble, ja que una cosa és tenir una ruta organitzada i l'altre és fer sortir dues camionetes més per agafar els voluminosos dels incívics». L'edil d'ERC recorda que hi ha dues opcions: o bé trucar al Telèfon Verd o bé portar els voluminosos a la deixalleria. «Al final el que haurem de fer, i ho estem estudiant, és premiar als que truquen i fan les coses com cal, donant un euro als ciutadans que truquin o a través d'algun altre tipus de bonificació, i a la vegada sancionar més durament als qui ho llencen al carrer sense dir res», lamentava Fortuny.

Per altra banda, el regidor de Neteja celebrava també la «gran millora en l'efectivitat de l'EPP i el Telèfon Verd», dues eines amb un mateix objectiu: solucionar el més ràpid possible les incidències que els ciutadans es trobin a la via pública, ja sigui a nivel de neteja o de desperfectes al carrer, entre altres. Fortuny assegura que la majoria d'aquestes notificacions estan relacionades amb aquests problemes, de manera que s'activa el servei de neteja i la Brigada Municipal per posar-hi remei.

En aquest sentit, durant el 2020 es van registrar 13.301 incidències a través d'aquests dos canals i pràcticament cada mes es va superar el miler d'avisos. Així, segons el consistori, durant aquest any passat es va arribar al 93,71% de resolucions satisfactòries d'aquestes incidències comunicades pels ciutadans. Un gran augment d'aquesta efectivitat que parlava Fortuny si es té en compte que aquest percentatge era del 74,47% el 2016, del 75,39% el 2017, del 71,19% el 2018 i del 70,48% el 2019. Per altra banda, cal destacar també que en quatre anys s'ha passat dels 32,83 dies de mitjana per resoldre aquestes incidències als només 8,73 dies que es va tardar a posar solució als problemes durant el 2020. És més, en aquests dos primers mesos de 2021 s'ha aconseguit reduir el temps a tan sols 4,43 dies. Des de l'1 de gener s'han registrat 1.223 incidències amb un 92,47% de resolucions satisfactòries. Segons Fortuny, aquesta millora és una realitat gràcies al que ell anomena el «grup d'intel·ligència», que és l'equip de set persones que treballa per resoldre aquestes incidències, gestionant-les i avisant al departament corresponent perquè se solucionin el més ràpid possible. L'edil assegura que, quan l'actual govern va arribar al número 1 de la plaça de la Font, només hi havia una persona que feia aquesta tasca. «Hem ampliat el nombre de persones que treballen per resoldre aquestes incidències», deia Fortuny, que reconeixia que «hi ha qüestions que les podem resoldre el mateix dia, com és el cas de l'àrea de neteja, i n'hi ha d'altres que costen més temps, com els que necessiten la Brigada Municipal».

Al voltant d'un 60% de les incidències tenen a veure amb problemàtiques de neteja. «Els avisos més comuns estan relacionats amb els abocaments al costat dels contenidors», assegurava Fortuny. Per altra banda, un 15% de les incidències fan referència a desperfectes a la via pública, de les quals se n'encarrega la brigada. La resta d'avisos tenen a veure amb el departament de comunicació, amb l'àrea de medi ambient, amb la de mobilitat i amb la de patrimoni, entre altres.