La militància dels comuns decidirà si el govern de Tarragona s'amplia amb Junts

En Comú farà una assemblea per posicionar-se, mentre que la CUP espera la proposta política

Actualitzada 22/02/2021 a les 21:07

Tot indica que s'acosta l'ampliació del govern a Tarragona, però En Comú encara ha de dir la seva. La formació farà una assemblea amb la qual serà la militància la que decidirà si accepten que Junts s'hi incorpori. Per altra banda, la CUP encara espera la proposta política que va demanar en cas que ERC i EC vulguin que la formació anticapitalista enforteixi també l'executiu de la plaça de la Font.

Per la seva banda, En Comú va enviar un correu electrònic als seus afiliats, i al qual ha tingut accés Diari Més, en el que el partit assegura que «no s'ha signat cap acord i que, com no pot ser d'altra manera, totes les decisions sobre els acords de govern seran preses pel conjunt de la militància en una assemblea, d'acord amb el que preveuen els estatuts d'En Comú». En el missatge també s'hi podia llegir que «debatrem el tema i decidirem d'acord amb els tempos interns. Properament us convocarem per debatre aquesta qüestió».

Una de les últimes informacions sobre aquest tema va sortir ahir, quan el portaveu de l'equip de govern, Manel Castaño, va assegurar als micròfons de Ràdio Ciutat de Tarragona que «només queda l'aprovació d'En Comú per l'ampliació de govern». Actualment, ERC i els comuns només tenen nou dels 27 regidors que formen el plenari, el que els obliga constantment a necessitar el suport de Junts i de la CUP. A més, els edils acumulen diverses competències i Castaño sostenia que «alleugerir la carrera que portem serà una cosa molt bona per nosaltres». El portaveu va reconèixer que les primeres converses per aquesta ampliació de govern han estat amb Junts, però no va descartar que hi pugui haver converses amb la CUP.

Per la seva banda, Dídac Nadal, portaveu de Junts, va defensar que «com hem dit en nombroses ocasions, l'objectiu i la màxima prioritat del grup municipal de Junts per Tarragona és Tarragona. En una situació com l'actual, amb la malaurada pandèmia que ha generat una crisi social i econòmica, l'anul·lació del POUM, entre altres qüestions importantíssimes per la ciutat, és el moment d'ajudar i de no pas d'obstaculitzar. Hem vingut a treballar i a aportar solucions». En aquest sentit, quan pròximament es reprenguin les negociacions que van començar abans de la campanya electoral, Junts hi anirà amb la predisposició d'ajudar en les regidories on faci falta. Per altra banda, les cupaires lamentaven ahir no disposar encara de la proposta política que va demanar a l'equip de govern.

Així les coses, uns comuns que a nivell català han vetat a Junts per formar govern a la Generalitat, hauran d'escollir ara sí volen que els de Nadal enforteixin l'executiu tarragoní, mentre la CUP segueix a l'espera.