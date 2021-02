La Llar de Jubilats de Bonavista pateix el segon robatori en tres dies

El local ha viscut tres furts en poc més d'un mes en els quals s'han endut dues televisions i begudes

La Llar de Jubilats de Bonavista va patir un nou robatori la nit de diumenge a dilluns. D'aquesta manera, el local per a les persones grans del barri de Ponent va viure el segon furt en tan sols tres dies. Es dona la circumstància que, fa poc més d'un mes, el 13 de gener, la Llar de Jubilats de Bonavista ja va ser objecte d'un altre robatori. En aquest darrer, els lladres es van endur diverses begudes i refrescos valorants en uns 300 euros. En els dos anteriors robatoris, els assaltants van emportar-se les dues televisions del local. Des de l'entitat calculen que el valor total dels objectes robats ascendeix fins al miler d'euros, i avui tenen previst presentar denúncia als Mossos d'Esquadra pel darrer assalt.

Els tres robatoris en poc més d'un mes han seguit un patró similar. «Va ser cap a les cinc de la matinada, ja que amb el toc de queda els carrers a aquella hora estan molt buits», lamentava Francisco Soria. El president de la Llar de Jubilats de Bonavista assegurava que les alarmes havien sonat en tots els casos, però que quan «la policia va arribar, els lladres ja havien marxat».

El fet que un espai com una llar de jubilats hagi estat el blanc de tres assalts sorprenia Francisco Soria: «No hi ha res més de valor ja, a veure si hi ha una mica més de respecte, no és un negoci, sinó un espai per a persones grans». Són diverses les veus que les darreres setmanes han avisat de l'augment de delinqüència als barris de Ponent, cosa que Soria comparteix: «Hauríem de tenir més ajuda per part de la policia, i que vigilessin més la zona del mercat», que està a la vora de la Llar de Jubilats. Precisament, la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, demanava que «es posin més llums a la part del darrere del mercat, que està molt fosca», i cridava a l'Ajuntament a moure's: «Cal mà dura, els veïns venen a l'associació a dir-nos que no se senten segurs».

La Granja, en alerta

Un dels altres barris de Ponent que estan registrant un increment de delinqüència és la Granja. Si les primeres setmanes de l'any van patir una onada de robatoris, «ara el que estem patint més són intimidacions amb arma blanca», segons Francisco Rosillo. El president de l'Associació de Veïns de la Granja assegurava que «la gent gran té por de sortir de casa, especialment a les 20 h., quan es fa fosc». Rosillo denunciava que «gairebé cada dia passa alguna cosa, i de tres casos només se'n denuncia un».