L'Ajuntament cedeix la geganta Frida a l'Associació de Voluntaris del Camp de Tarragona

Actualitzada 23/02/2021 a les 19:05

La consellera de Capacitats Diverses de l'Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill ha signat aquesta tarda un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Voluntaris del Camp de Tarragona Llegat 2018 segons el qual, el consistori cedeix l'ús de la geganta Frida a aquest col·lectiu per tal que puguin fer-ne un ús amb finalitats lúdiques, culturals, esportives, educatives i socials.

Tal com ha explicat durant l'acte de signatura del conveni la consellera Aguilar-Cunill, «volem posar a disposició de la ciutadania i les entitats que així ho sol·licitin el patrimoni cultural de l'Ajuntament, i a aquest efecte, que es doni a conèixer la geganta Frida i la seva gran tasca d'inclusió social al nostre municipi i arreu».

La geganta Frida va ser construïda l'any 2018 amb paràmetres de disseny universal amb la finalitat d'afavorir la inclusió social de les persones amb discapacitat a les festes populars i com a element actiu de sensibilització envers aquest col·lectiu. És obra de l'artista Dolors Sans i va sorgir des del programa municipal 'Festa per a Tothom', amb el suport d'una aportació realitzada per la companyia Dow, partner de 'Festa per a Tothom' des de 2001.

Per part de l'Associació de Voluntaris del Camp de Tarragona Llegat 2018, ha signat el conveni el seu president, Josep-Antoni Tripiana, qui ha recordat els objectius socials del Llegat 2018 AVCT, entre d'altres, la promoció de projectes propis i l'elaboració de polítiques d'igualtat i inclusió respecte de persones amb capacitats diverses, dones i persones amb vulnerabilitat o risc d'exclusió social. El col·lectiu de la penya de Festa per a Tothom, composta per festers amb i sense discapacitat, i ara regularitzada dins l'entitat Llegat 2018 AVCT, esdevé en aquest moment la colla gegantera i portadora de la figura de la Frida.

Amb la signatura d'aquest conveni, es constitueix una comissió de seguiment, la qual està formada per una persona representant del departament municipal competent en matèria de discapacitat i una persona representant de l'entitat Llegat 2018 AVCT. Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim un cop l'any i a petició de qualsevol de les parts, tantes vegades com es consideri necessari. La Comissió s'encarregarà de coordinar l'aplicació dels acords i resoldre els dubtes que es puguin presentar, així com d'efectuar la planificació anual de les activitats i sortides de la geganta.

El document detalla també un calendari de dates d'ús exclusiu de la geganta Frida per part de l'Ajuntament en col·laboració amb Llegat 2018 ACTV, com ara les festes de Sant Magí i Santa Tecla així com el dia internacional de les persones amb discapacitat.

El conveni s'ha signat al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, seu actual de la Geganta Frida, i té una vigència de dos anys, prorrogable per dos més.