Els veïns de Boscos de Tarragona canvien la manifestació per una «caminada»

Els veïns del barri de Boscos de Tarragona, que el pròxim dissabte volen dur a terme un acte de protesta contra l'ocupació d'un xalet al carrer del Falciot número 3, s'han vist obligats a canviar la manifestació per una «caminada per conèixer el carrer». Segons han explicat, els agents de Relacions amb la Ciutadania dels Mossos d'Esquadra els han advertit que podrien ser denunciats pels ocupes per un delicte d'«assetjament» si duen a terme la concentració davant la casa. Lamenten que, en aquest cas, els Mossos estarien obligats a identificar-los i «llavors el problema seria nostre».

Amb tot, els veïns, que ja van mostrar la seva decepció amb la llei pel fet que els cossos de seguretat no puguin fer res per fer fora els ocupes i protegir els residents, critiquen que «això és el món al revés, de traca i mocador, ara resultarà que serem nosaltres els que sortirem emmanillats». És per aquest motiu que, en un missatge que s'ha difós per tot el veïnat de la urbanització, diuen que mantenen la convocatòria per dissabte a les 12.30 hores, però per fer «una caminada per conèixer el carrer del Falciot».