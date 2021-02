Comencen els treballs de millora de les escales de l'aparcament de la plaça Corsini

Les baranes actuals seran substituïdes per tancaments de vidre per tal d'evitar possibles caigudes

Actualitzada 23/02/2021 a les 11:36

A partir de dimecres està previst que comencin els treballs de millora de la seguretat de les escales de l'aparcament de la plaça Corsini, ubicades just davant la porta principal del Mercat Central de Tarragona. En les tasques se substuiran les baranes actuals per tancaments de vidre per tal d'evitar possibles caigudes, especialment dels nens i nenes que juguen sovint a la plaça.Mentre durin els treballs, aproximadament uns quinze dies, l'accés a l'aparcament es podrà seguir realitzant per l'ascensor, la rampa o les escales properes al carrer Canyelles.El president dels Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, assegura que «millorar la plaça Corsini i el seu entorn és una de les prioritats de l'empresa de Mercats de Tarragona. Volem que sigui un espai amable per a les persones i un nucli des d'on es dinamitzi la zona centre de Tarragona des d'un punt de vista comercial, social i cultural».L'execució d'aquestes actuacions s'emmarca en el conjunt d'actuacions de millora de l'entorn de la plaça Corsini que està duent a terme l'empresa de Mercats de Tarragona des de fa temps. Recentment ja es va asfaltar l'accés de l'aparcament del Mercat Central de Tarragona pel carrer Colom i es va retirar l'estació transformadora ubicada al carrer Lleida.