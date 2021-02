UGT Tarragona exigeix que es vacuni el professorat de Formació Ocupacional

D'aquesta manera, UGT exigeix al Departament de Treball que el professorat de Formació Ocupacional sigui considerat també personal essencial i sigui ja vacunat com ho serà el professorat del Departament d'Educació.

Ara el professorat del Departament d'Educació està rebent cita per poder-se vacunar, mentre el professorat de Formació Ocupacional no sap si serà vacunat o no. El SOC, per la seva banda, assegura que no té cap tipus d'informació.