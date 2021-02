Amb la presència de gairebé un centenar de persones, la protesta d'avui ha tingut un caire molt més simbòlic i tranquil que en anteriors jornades

Actualitzada 22/02/2021 a les 22:12

Nova jornada de protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél i a favor de la llibertat d'expressió arreu del país. A Tarragona, després d'un dia d'aturada, els manifestants s'han tornat a concentrar al monument dels Despullats a la Rambla Nova. Amb la presència de gairebé un centenar de persones, la protesta d'avui ha tingut un caire molt més simbòlic i tranquil que en anteriors jornades. Els manifestants han procedit a cremar diverses fotos de la monarquia espanyola. A més, diferents persones han dut a terme parlaments. Entre d'altres, s'ha denunciat la presència de feixistes infiltrats a les manifestacions, han acusat de muntatge policial la detenció de dos joves estudiants de l'IES Tarragona per haver agredit policies, i s'ha criticat el fet que es comparés trencar un vidre amb tancar algú a la presó. A diferència d'altres dies, la concentració s'ha dissolt abans de desplaçar-se. Dijous hi ha convocada una assemblea oberta a partir de les 18 h., també a l'estàtua dels Despullats per parlar de les properes accions, així com organitzar les jornades del 8 de març o el suport a la vaga dels sanitaris del 10 de març.