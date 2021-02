L'ocupació il·legal d'un xalet dispara la preocupació i la por al barri de Boscos

Els veïns, que dissabte es manifestaran, es mostren «decebuts» amb la llei i estan espantats perquè els ocupes acumulen antecedents delictius

Actualitzada 21/02/2021 a les 20:27

L'ocupació il·legal d'un xalet al carrer del Falciot del barri de Boscos de Tarragona ha estès la por i la preocupació entre els veïns. Lamenten que el decret del mes de gener, per la situació de la pandèmia, no permet desnonar gent que estigui en una situació de vulnerabilitat i que aquest empara també a les persones que ocupen il·legalment. Això, sumat al fet que l'habitatge pertany a un gran tenidor com és Solvia, complica la possibilitat que els ocupes desapareguin a curt termini. A més, asseguren que parlant amb els Mossos han esbrinat que acumulen diversos antecedents delictius i creuen que hi han arribat a través d'una màfia, per la qual cosa es mostren angoixats davant la possibilitat que acabin ocupant altres cases buides o segones residències partint de la base que «la llei els empara». Des de l'Associació de Veïns de Boscos estan organitzant una manifestació, pel pròxim dissabte, per reclamar mesures i amenacen amb fer la justícia pel seu compte perquè «les lleis no ens protegeixen», critica el seu president, Josep Antón Solé.

Diari Més va poder parlar ahir amb dos veïns pròxims a l'habitatge ocupat, els quals prefereixen mantenir-se en l'anonimat. Un d'ells explicava que fa exactament una setmana que va adonar-se que havien entrat al xalet. «Vam trucar a la Guàrdia Urbana i ens van dir que amb la nova regulació, el decret del passat gener, no poden fer res», lamentava. El veí explicava que la casa és de Solvia i que l'entitat publicita els domicilis que té com a propietat a la seva pàgina web i que, llavors, les màfies que es dediquen a això localitzen aquests xalets, hi entren i després els lloguen a la gent que els acaba ocupant. Assenyalava, en aquest sentit, que en un any i mig és la quarta vegada que l'ocupen il·legalment. En aquestes ocasions, anteriors al decret, «venia la Urbana, saltaven i els feien fora». Segons el resident, els que viuen ara en el número 3 del carrer Falciot tenen gossos, un dels quals va mossegar a la seva filla. «No ha estat greu, però vam haver d'anar a urgències i ha hagut de prendre antibiòtics», comenta. Un altre dels cans, a més, «és de raça potencialment perillosa». Més enllà d'aquest fet, encara no s'han produït episodis d'inseguretat ni de mala convivència per part dels actuals ocupants del xalet. El veí va denunciar la mossegada als Mossos d'Esquadra que, respecte a l'ocupació de la casa, també els van dir que no podien fer-hi res. Pel que sap el veí de la zona, els que hi viuen són dos homes i dues dones amb infants, tots magribins. «Com que hem vist que hi ha cotxes amb gent que els dona suport, que deuen ser de la màfia, ens preocupa que en una casa com aquesta, que té més de 300 m², tard o d'hora vindrà molta més gent», apuntava.

En aquesta línia, explicava que les connexions a l'aigua i a la llum «les han fet autèntics professionals». «Hem trucat a les companyies i tant Ematsa com Endesa ens han dit que en aquests moments, tal com està a la situació, no volen sortir als mitjans i que per tant no faran res, així de clar», lamentava el veí, que afegia que «a nosaltres, si ens endarrerim a l'hora de pagar la factura, ens persegueixen. Aquí a l'estiu paguem uns cànons brutals per l'aigua i ahir em sembla que aquests ja estaven omplint la piscina, és a dir, que d'aquí a quatre dies això serà com el Rancho Grande».

Amb tot, el veí creu que «aquesta gent actua amb un cert protocol, és la primera setmana que estan aquí, han vist que el primer dia ja han vingut els Mossos i la Guàrdia Urbana, i aleshores estan dins i tranquils, però això no vol dir res, tinc claríssim que no quedarà aquí i que ells estan deixant passar el temps perquè ens relaxem». «Ara encara no hi ha hagut aquest problema de convivència, més enllà de la mossegada, però tenim la por de què pugui acabar passant i la gent està esfereïda». Aquesta por, segons explica, ve donada també perquè fa unes setmanes van ocupar un habitatge del carrer Isaac Albéniz i, de la mateixa manera que els del carrer Falciot, tenien antecedents, però, com que encara no havia entrat en vigor el decret, els van poder fer fora. A banda de la qüestió de convivència, el veí explicava, i considera injust, que d'aquest xalet del carrer Falciot «va haver de marxar una dona viuda que el seu marit era autònom i quan va morir, els deutes del negoci i les hipoteques van provocar que el banc la fes fora, després de guanyar-se la vida honradament, i ara ella viu en un pis llogat a la perifèria de Reus».

«Una impotència absoluta», sostenia el veí per tot plegat, i lamentava que ara tant els Mossos i la Urbana «estan lligats de mans i no poden fer res», per la qual cosa se sent desemparat per la llei. De la mateixa manera, un altre veí pròxim es mostrava impotent perquè «sembla que no puguem fer res i ells tenen total impunitat. La llei està feta per protegir-los i no els poden tallar la llum ni l'aigua quan nosaltres paguem unes bones factures». Reconeixia que, de moment, encara no s'han viscut episodis de delinqüència ni inseguretat per part d'aquests nous ocupes, però es mostrava també preocupat pel fet que en un futur es puguin produir. El primer veí afegia que «no pot ser que els Mossos no puguin entrar a fer fora uns ocupes que tenen antecedents. I si aquí munten una altra casa com la d'Alcanar? Com sé que no estan preparant bombes?». L'altre resident explicava també que els han vist rondant amb el cotxe i observant dos habitatges que són segones residències. «L'efecte crida d'una facilitat per ocupar i d'una impunitat com aquesta té la gent molt inquietada».

El veïnat es mobilitzarà

Per tot això, Solé, el president de l'associació de veïns, que també advertia de la perillositat d'aquest efecte crida, explicava que estan organitzant una manifestació per dissabte. «Vivim amb molta por i inseguretat, això està passant i cada vegada més, per la qual cosa dissabte ens mobilitzarem». La idea dels veïns és fer-se escoltar i mostrar la seva decepció amb les lleis actuals. «No sabem si tallarem la carretera, les vies del tren o si anirem fins a l'Ajuntament», afegia. Solé deia que «fa uns dies vam veure una camioneta que rondava pel barri, vam passar la matrícula als Mossos i resulta que era una romanesa de Constantí amb antecedents. Què feia donant tombs per aquí?». «Amb la llei actual, si vas a comprar i quan tornes t'ha entrat un lladre a casa, aquest diu que és un ocupa i sense ordre judicial no el poden treure», lamentava, mentre afegia que «ja ens en cuidarem els veïns, prendrem la justícia per la nostra part, ja que ens han tret la possibilitat als que paguem impostos que la policia ens defensi».