L'IPHES-CERCA ha trobat restes de macaco de fa 2,5 milions d'anys al Marroc

A partir de la seva mida s'ha estimat que els animals tenien un pes d'uns 12 quilos

Actualitzada 22/02/2021 a les 08:39

L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Departament de Geologia (Facultat de Ciències de la Universitat Mohammed Premier d'Oujda) i l'InstitutNational des Sciences d'Archéologie et du Patrimoine (INSAP) han localitzat noves restes fòssils de macaco procedents del jaciment de Guefaït, al nord-est del Marroc. Es tracta de sis dents de cercopitècid de fa sobre 2,5 milions d'anys amb una morfologia que permet assignar-les al gènere Macaca.A partir de la mida de les dents, s'ha estimat que aquests macacos tenien un pes que voltava els 12 quilos. Tant la mida com la morfologia de les dents són compatibles amb les de l'espècie actual del nord d'Àfrica (el macaco de Barbaria, Macaca sylvanus), tot i que l'adscripció a aquesta espècie és temptativa. La troballa s'ha publicat aLes dents de Guefaït són més similars a les de la subespècie africana actual que no pas a les formes fòssils d'Europa. És possible que l'espècie fos present de forma ininterrompuda durant els darrers 5 milions d'anys a l'Àfrica, però hi ha un buit al registre fòssil entre 2,5 i 0,2 milions d'anys.Les restes de macaco analitzades formen part del conjunt de fòssils aconseguits en diverses campanyed'excavació dutes a terme durant 2018 i 2019, que han permès recuperar més de 3.200 fragments de vertebrats del Pleistocè inferior inicial, amb una antiguitat propera a fa uns 2,5 milions d'anys.