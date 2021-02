L'Ajuntament i Endesa posen en marxa una taula de treball per garantir el servei elèctric a Sant Salvador

Davant dels darrers talls a la zona d'Interblocs, la prioritat és assegurar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric

Actualitzada 22/02/2021 a les 15:17

L'Ajuntament de Tarragona i Endesa han posat en marxa un equip de treball per donar respostes concretes a les necessitats del barri de Sant Salvador. Durant la primera reunió celebrada entre representants del consistori i d'Endesa, ambdues parts han posat en comú les diferents problemàtiques que s'han viscut durant les darrers setmanes en el servei elèctric i han acordat treballar d'una forma conjunta per poder solucionar els darrers talls de subministrament, que van començar a detectar-se a principi d'any a la zona d'Interblocs del barri de Sant Salvador.La Companyia elèctrica ha lamentat la situació puntual que han viscut alguns veïns i veïnes de la zona, quan s'han produït incidències que han afectat la continuïtat del subministrament d'electricitat. La màxima preocupació radica en la desconnexió del sistemes protectius detectada en instal·lacions de la Companyia de la zona d'Interblocs, que actuen per evitar danys majors quan es produeixen sobrecàrregues motivades per consums no controlats. En aquest sentit, la Companyia s'ha compromès a intensificar amb una segona línia elèctrica el reforç i la renovació de la xarxa de baixa tensió.Per la seva part, l'Ajuntament de Tarragona ha posat a disposició d'Endesa el suport necessari i el treball conjunt entre Serveis Socials, Territori i Guàrdia Urbana per facilitar la instal·lació d'aquesta segona línia elèctrica i evitar futurs perjudicis als veïns de Sant Salvador. Tal com ha expressat el portaveu del govern municipal, Manel Castaño, «durant la primera reunió mantinguda, la prioritat d'uns i altres ha estat definir i planificar accions específiques per garantir el subministrament elèctric al barri de Sant Salvador – i ha insistit – el que han patit les famílies de la zona d'Interblocs les darreres setmanes, no pot tornar a passar».