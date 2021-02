Investiguen l'experiència del joc com a mètode per incrementar la motivació dels estudiants

Una recerca de la URV conclou que el seu ús a l'aula permet crear noves oportunitats professionals i recrear situacions laborals reals

Actualitzada 22/02/2021 a les 12:45

Juan Luís Gonzalo, Anna Sendra, Natàlia Lozano i Jordi Prades del Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) investiguen si utilitzar l'experiència de joc com a eina educativa pot incrementar significativament la motivació i la implicació dels estudiants.

En la recerca van participar més de 850 estudiants de la URV d'entre 18 i 32 anys. D'aquests, el 94,2% van afirmar que es van sentir motivats per les activitats dutes a terme; el 84,4% que s'haurien de jugar jocs a les universitats; i el 78,2% van considerar que no disminueixen la reputació de la institució. Tanmateix, 6 de cada 10 estudiants consideren que aquest recurs es pot utilitzar com a suport habitual a les classes. Tots els estudiants van participar en activitats docents gamificades, scape rooms i/o activitats d'aprenentatge basat en el joc.



Els resultats també assenyalen que aquesta eina educativa permet als estudiants recrear situacions laborals reals i pot arribar a generar noves oportunitats professionals. D'aquesta manera se'ls ajuda a identificar les dinàmiques i les dificultats del seu futur ambient de treball i, a més, es promou el seu pensament crític. D'altra banda, l'estudi suggereix que el joc funciona com a activitat puntual, però també afirma que escasseja la recerca dedicada a investigar si poden aplicar-se com a mètode habitual. Per això caldria aprofundir en com afectaria l'adaptació d'aquest nou mètode a les pràctiques habituals dels professors.